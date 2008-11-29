П'ята частина їжі в світі втрачається через переїдання і надлишків

Щоб оцінити розміри втрат, вчені з Великобританії, Німеччини та Австралії досліджували десять ключових етапів функціонування світової харчової системи, включаючи споживання їжі, вирощування і збирання врожаю. Виявилося, що світ споживає приблизно на 10% більше їжі, ніж потрібно, і майже 9% їжі викидає. Результати опубліковані в журналі Agricultural Systems.

Використовуючи дані, зібрані в основному харчовою організацією ООН, автори статті з'ясували, що втрачається більше їжі, ніж вважали раніше. Майже половина зібраного врожаю — 2,1 млрд тонн — втрачається в результаті надмірного споживання, харчових відходів та з-за неефективності виробничого процесу.

Виробництво продукції тваринництва — найменш ефективний процес, з втратами 78% або 840 млн тонн. Близько 1,08 млрд тонн зібраного врожаю використовується при виробництві 240 млн тонн харчових продуктів тваринного походження, включаючи м'ясо, молоко і яйця. Тільки на цю стадію припадає 40 відсотків усіх втрат зібраного врожаю.

Збільшення попиту на деякі продукти, зокрема, м'яса і молочних продуктів, призведе до зниження ефективності системи харчових продуктів і ускладнить можливість нагодувати зростаюче населення в світі стійким чином, вважають дослідники.

Зустріч цього запиту може спричинити шкоду екології посиленням викидів парникових газів, виснаження запасів води і призводить до втрати біорізноманіття.

Якщо заохочувати людей є менше тваринних продуктів, скорочувати сміття і не перевищувати свої потреби в їжі, це дозволить поліпшити ситуацію. «Скорочення втрат у глобальній системі харчування поліпшить харчову безпеку і допоможе зменшити екологічну шкоду. Досі не було відомо, як надмірне споживання впливає на систему. Це не тільки шкідливо для здоров'я, як ми з'ясували, але шкідливо для навколишнього середовища і продовольчої безпеки», — цитує прес-служба доктора Петера Александера (Peter Alexander) зі Школи наук про землю Університету Единбурга і Сільського коледжу Шотландії.