Українців очікує неминуче подорожчання комуналки

В Україні тариф на газ формується з імпортного паритету і залежить від ціни на блакитне паливо в Європі. У минулому році уряд закуповував газ по 185 дол., в цьому році – 245 дол., також за цей час девальвувала гривня. В результаті, впевнені експерти, уряд буде змушений переглянути тариф на газ для населення, пише газета "Сегодня".

У жовтні минулого року Україна підписала меморандум з МВФ, в якому говориться: "До квітня 2017-го запустити механізм, що дозволяє коригувати тарифи на газ для населення і утримувати поквартальні показники". На даний момент тариф планують переглядати не щокварталу, а раз на шість місяців.

Тариф на газ для населення визначається за формулою: вартість імпортного газу × курс долара + ПДВ + транспортування + розподіл + націнка "Нафтогазу", пояснюють у Міністерстві економрозвитку. Коли приймався чинний тариф на газ, вартість імпортного "блакитного палива" була на рівні 185 дол. А в бюджеті на цей рік газ Україна буде купувати за 246 дол.

В результаті уряду доведеться знову підвищити тариф на газ для населення, упевнений член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Екс-начальник Управління по зв'язках з громадськістю "Нафтогазу" Валентин Землянський підрахував: газ, згідно з формулою Кабміну, буде коштувати 9600 грн./тис. куб. м (на даний момент 6800 грн.). У той же час Ю. Корольчук переконаний, що економічно обґрунтований тариф на газ зросте на 25-60% (до 8,5-11 тис. грн.). "Якщо ціна мінімально на 1500 грн. не зросте, це означає тільки одне – ринок і далі регулюється вручну, уряд контролює ціни, і ніякого ринку немає. А цю різницю держава буде покривати з бюджету", – розповідає Ю. Корольчук.

Тариф на газ встановлює Кабмін, на інші комунальні послуги – Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ). Днями голова Нацкомісії Дмитро Вовк в ефірі одного з телеканалів заявив: тариф на опалення на 90% складається від вартості газу. "Якщо говорити про централізованому опаленні – ми можемо вплинути на 10% тарифу. 90% тарифу – це природний газ, який визначається за рішенням уряду", – розповів Д. Вовк. Пропорційно газу також подорожчає гаряча вода і опалення.