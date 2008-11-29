Знайдено спосіб знищувати ракові клітини, залишаючи в живих здорові

XXI століття принесло в медицину чимало інновацій в сфері лікування різних захворювань. Але, незважаючи на всі успіхи, багато хвороб досі залишаються вкрай стійкими до різного роду терапії. Однією з таких хвороб є рак. На даний момент є безліч методів лікування, але жоден з них не дає, на жаль, 100% результату. До того ж практично всі сучасні способи боротьби з цією недугою негативно впливають на організм людини. Але все може змінитися завдяки розробці вчених з університету Хаддерсфілда. Як повідомляє Medical Xpress, їм вдалося розробити і вже запатентувати метод лікування ракових захворювань, який не впливає на живі клітини організму.

Авторами дослідження виступають доктор Кріс Даннил і Нік Георгопулос. В основі запатентованого ними методу лікування лежить вплив на ракові клітини молекулами білка кластери диференціювання CD40. Відмінною особливістю CD40 є те, що він здатний руйнувати лише ракові клітини, залишаючи в живих здорові клітини організму. Якщо на основі цього білка вдасться створити ліки – вони не матимуть згубних побічних ефектів для організму людини. Вчені вперше виявили дивовижну властивість даного білка ще в 2002 році, після чого продовжили вивчення. У ході досліджень вдалося з'ясувати, що позитивний ефект досягається завдяки «поломки» захисної системи ракових клітин. Таким чином, ці патологічні клітини стають «видимими» імунній системі, і вона починає боротьбу з пухлиною. В даний момент фахівці готуються до проведення клінічних випробувань, у разі успіху яких поява препарату проти раку без побічних ефектів буде вже не за горами.