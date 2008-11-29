Гройсман стурбований, що українці мало живуть

Середня тривалість життя в Україні не нижче європейських стандартів. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, яке транслював телеканал "112 Україна".

"Я стурбований тим, що, на превеликий жаль, українські громадяни живуть на 5, 7, 10 років менше, ніж наші європейські сусіди, громадяни європейських країн. Я вважаю, що це надзвичайно несправедливо", – сказав він.

Лідером серед причин смертності є серцево-судинні захворювання, уточнив прем'єр.

"Причому ці хвороби сьогодні молодіють. Ми повинні допомогти українським громадянам вирішити проблеми зі здоров'ям, повинні зменшити смертність українських громадян", – сказав В. Гройсман.

"Тому сьогодні командою Міністерства охорони здоров'я, в. о. міністра буде представлений план, який лежав в основі, в тому числі, і бюджету на 2017 рік – створення серцево-судинних центрів по всій країні, які дадуть можливість врятувати життя 3 тис. українців більше, ніж в цьому році", – повідомив прем'єр.