Чем живет столица?

Киев – прекрасный город, который по праву носит название исторического, политического и культурного центра Украины. Именно здесь происходить большая часть политических и социально значимых событий страны, которые прямо или косвенно касаются каждого региона. Поэтому большинство граждан стремится всегда быть в курсе всех новостей Киева и узнавать их самыми первыми. Наиболее свежую и актуальную информацию о городе и происходящих в нем событиях можно найти на странице https://www.rbc.ua/rus/region/kyiv. Все самые свежие новости политики, социальной жизни, образования, происшествий в столице и других городах Украины в мельчайших подробностях можно узнать именно здесь.

Новости культуры и образования

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Каждый киевлянин и не только с интересом наблюдал за результатами женского ралли, которое прошло в международный женский день. Несмотря на то, что на улице Крещатик было перекрыто движение практически на целый день, жителей города это ни капельку не огорчило. На их лицах читалась радость от передаваемого от участников экипажей адреналина и беспокойство и переживания за фаворитов.

К восьмому марту каждый относится по своему, но как показали проведенные накануне опросы для большинства этот праздник один из основных. А для некоторых и третий по значимости на протяжении всего года. Только 9% опрошенных утверждают, что это пережиток советского прошлого, от которого давно нужно отказаться.

Социальная жизнь

Сегодня для простого человека это наиболее значимая и волнуемая сфера жизни. Ведь именно она больше всего касается простого человека. За новостями социального содержания наблюдает каждый второй. Ведь именно здесь отражаются наиболее актуальные и свежие новости жилищно-коммунальных хозяйств, пенсионного фонда. Последнее время все с замиранием следят за вопросами урегулирования пенсий и пособий, которые не растут уже некоторое время и многим пенсионерам сложно на них нормально жить. Но власти страны активно решат возникшую ситуацию с дефицитом пенсионного фонда, стремясь хоть немного улучшить благосостояние страны, особенно на фоне происходящих военных действий на оккупированной территории.

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