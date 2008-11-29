США зробили заяву по Україні

США не мають наміру покращувати відносини з РФ за рахунок припинення підтримки нинішньої влади України, орієнтованих на Вашингтон. Про це заявила постійний представник США при ООН Ніколь Хейлі.

"США вважають за можливе поліпшити відносини з Росією. Зрештою, ми боремося з загальними погрозами, але більш тісну взаємодію з Росією неможливо за рахунок безпеки наших європейських друзів і союзників", - зазначила вона.

Разом з тим М.Хейлі закликала Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

"Саме з цієї причини ми продовжуємо закликати Росію продемонструвати прихильність до миру за рахунок повного виконання зобов'язань за Мінським домовленостям і припинити окупацію Криму", - підкреслила вона.

За словами Н.Хейлі, США надалі підтримуватимуть Україну. Постпред США в ООН розкритикувала рішення Росії визнати паспорта самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік".

"Росія намагалася перешкодити змінам, яких українці вимагали на Майдані. РФ окупувала Крим, намагалася анексувати частину України. Ці дії США не визнають. Руйнування в Авдіївці показують наслідки втручання Росії в Україну", - резюмувала вона.

Раніше ЗМІ неодноразово писали з посиланням на джерела в президентській адміністрації США про наміри нової влади у Вашингтоні укласти якусь глобальну угоду з лідером РФ Володимиром Путіним. Одним з елементів цієї угоди нібито є відмова від військової, фінансової і політичної підтримки офіційного Києва в його конфлікті з Росією.