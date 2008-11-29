Українців через суд змушують повертати субсидії

Держава заборгувала компаніям, що надають комунальні послуги, вже 25,2 млрд грн. Щоб хоч якось покрити свої витрати, за пільговиками відкрито справжнє полювання: їх декларації і банківські рахунки ретельно перевіряють і, як тільки виявляють щось "зайве", тут же позбавляють субсидій, пише газета "Вести".

За офіційною статистикою, у січні 2017 року кількість сімей, які отримують субсидії, порівняно з груднем 2016 року зменшилася на 425 073. І це притому, що, навпаки, воно повинно було значно збільшитися через зростання тарифів. Нагадаємо, щоб претендувати на пільги, комунальні платежі не повинні перевищувати 15% від сумарного доходу сім'ї.

В Україні вже почали відкривати справи щодо людей, які не вказують покупки понад 50 тис. грн., щоб отримати субсидію. Зокрема, у Дубно Рівненської області триває слідство у справі про призначення 35 місцевим мешканцям субсидій майже на 0,5 млн грн. Згідно з матеріалами справи люди навмисне не вказали в документах куплені протягом року автомобілі.

Також самі соцзабези звертаються в суди, щоб повернути "зайві" виплати за субсидіями. Так, у Збаражі Тернопільської області місцевого управління соцзахисту в суді вимагає стягнути 4,5 тис. грн. з місцевого жителя, який не вказав у документах придбання мікроавтобуса за 130 тис. грн.

У Ковелі Волинської області місцевий соцзабез хоче повернути субсидію у місцевої мешканки, яка не вказала в декларації, що крім пенсії ще отримує допомогу по догляду за інвалідом у 1600 грн.

Юрист Ростислав Кравець підтверджує, що як тільки служби соцзахисту отримують інформацію про покупки або фінансовому стані, відразу ж звертаються до суду: "Служби уповноважили перевіряти рахунки, депозити, тим самим розкриваючи банківську таємницю, декларації та реєстри. Якщо з податкової була отримана інформація про те, що чоловік купив собі телевізор, машину або навіть ліків більш ніж на 50 тис. грн., вважають, що його потрібно позбавити субсидії, і звертаються до суду".