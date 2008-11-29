Нацбанк скасував частину валютних обмежень

Національний банк України пом'якшив валютні обмеження для зовнішньоторговельних операцій. Про це йдеться в постанові НБУ №13 від 22 лютого.

НБУ звільнив від обов'язкового продажу іноземної валюти від нерезидентів - якщо вона надходить як грошове забезпечення для участі в аукціонах, торгах або тендерах, що проводяться резидентами.

НБУ також надав банкам можливість купувати для клієнтів валюту без урахування загальної суми наявного на рахунках резидента залишку валюти, якщо він вчинив як грошове забезпечення від нерезидента під участь в торгах, тендери чи аукціони.

"Обидва кроки будуть сприяти збільшенню продажу продукції українського виробництва покупцям-нерезидентам. Адже вони полегшать проведення закупівель не тільки у держпідприємств, але і у всіх суб'єктів господарської діяльності", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим Нацбанк підняв ліміт залишку на валютному рахунку клієнта з 25 до 100 тис. дол. в еквіваленті, при якій банк має право купувати для нього валюту. Зміни набирають чинності з 23 лютого 2017 року.