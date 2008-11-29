МВФ висуває Україні нові вимоги

Вимоги Міжнародного валютного фонду до України постійно змінюються в ході переговорів про умови надання нового кредиту. Про це повідомив сьогодні віце-прем'єр Павло Розенко.

"На сьогодні немає остаточного варіанту меморандуму, узгодженого з МВФ. Ситуація змінюється щодня, і те, що друкується в ЗМІ, дуже часто або не відповідає дійсності, або дуже швидко застаріває", - сказав він.

Як повідомлялося, МВФ вимагає від влади України підвищити пенсійний вік і тарифи ЖКГ, при цьому на 3 роки заморозити зарплату в країні на поточному рівні, а також розпродати держкомпанії і сільськогосподарські землі.

Раніше влада України на вимогу МВФ вже підвищили тарифи ЖКГ і пенсійний вік з 55 до 60 років для жінок. Тарифи на газ за останні 3 роки зросли в 9 разів, на опалення – в 5 разів.