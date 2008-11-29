SpaceX відправить туристів на Місяць

Керівник SpaceX Ілон Маск заявив, що на 2018 рік запланована відправка двох космічних туристів на Місяць, і вони вже зробили перший платіж за цю подорож — перший за 45 років. Випробування корабля, на якому ці неназвані приватні особи відправляться в космос, відбудеться в цьому році. Все це стало можливо завдяки приватно-державному партнерству SpaceX і NASA. Про це повідомляє BBC News.

«Це стане першою за 45 років можливістю для людства повернутися в далекий космос, — сказав Мак. — Пасажири вирушать далі в Сонячній системі, ніж хто-небудь до них, і будуть пересуватися швидше. Подібно космонавтам на Аполлоні, ці люди відправляться в космос, повні надій та мрій всього людства, рухомі властивим людині духом дослідження. Зрозуміло, ми ретельно перевіримо їх здоров'я і фізичний стан, і в цьому році почнемо тренування». Глава SpaceX відмовився назвати імена майбутніх туристів, і повідомив тільки, що ці люди знайомі один з одним і що вони не мають відношення до Голлівуду.

Корабель з туристами на борту облетить навколо Місяця, зовсім поруч з поверхнею, і потім поглибиться в космос. Проте посадка на поверхню супутника Землі не входить в програму польоту.

Він уточнив, що перші пасажири «розуміють, що роблять, і усвідомлюють ризики. Вони, безумовно, не наївні, а ми, зі свого боку, хоча і зробимо все, щоб мінімізувати ризики, не приховуємо, що небезпека все одно залишиться».

Перший тест корабля пройде без людей і, якщо все буде благополучно, в наступний контрольний політ, запланований на другий квартал 2018 року, космічне судно вирушить вже з командою на борту. Якщо НАСА вважатиме за потрібне взяти участь у першому прольоті поруч з Місяцем, то буде мати пріоритет, сказав Маск. Нагадаємо, американські (та й взагалі будь-які) космонавти на Місяць не потрапляли ще з 1970-х років.

Між тим, SpaceX не самотня у прагненні надавати послуги охочим відправитися в космос. Вже кілька людей побували там на російських кораблях, а також Virgin Galactic, компанія Річарда Бренсона (Richard Branson), пропонує короткі суборбітальні польоти на кораблі SpaceShipTwo. Політ коштує $250000 на людину. Втім, SpaceShipTwo розбився в 2014 році, так що поки невідомо, коли перший політ відбудеться в реальності.