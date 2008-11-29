Как избежать проблем при аренде квартиры

Когда мы собираемся арендовать жилье, в нашем воображении тут же вырисовывается идеальный вариант квартиры, в которой мы хотели бы жить. Тем не менее, найти такое предложение удается далеко не всегда, поскольку подходящий вариант может оказаться нам не по карману или находиться в отдаленном районе города. Чтобы ускорить процесс поиска жилья и сделать его максимально эффективным, рекомендуем вам обратиться за помощью к специалистам из агентства недвижимости.

Аренда квартиры во Львове

Услуги риелтора стоят не дешево, однако позволяют сэкономить время, затрачиваемое на поиски жилья и обезопасить себя от мошенников. В таком случае главное – это обратиться в надежное агентство, которое стабильно работает на рынке недвижимости на протяжении нескольких лет. Убедиться в добросовестности той или иной компании можно, ознакомившись с отзывами предыдущих клиентов в интернете.

При первом же просмотре квартиры внимательно отнеситесь ко всем деталям, поскольку первое впечатление может быть ошибочным. Более того, даже первый попавшийся вариант может стать лучшим из всех предложений, которые вы встретите на рынке недвижимости. Внимательно осмотрите мебель, проверьте исправность бытовой техники и другие важные мелочи. Запомните, что осмотр квартиры лучше проводить в дневное время, поскольку искусственное освещение способно хорошо скрывать недостатки помещения.

Как избежать проблем при аренде квартиры?

Предлагаем вам несколько советов от опытных арендаторов, которые помогут вам не попасть в неприятную ситуацию во время поиска квартиры:

Не делайте выводов на основе фотографий, размещенных в интернете. На снимках не всегда видны все недостатки. Кроме того, фото могут оказаться ненастоящими.

Не соглашайтесь на платные просмотры квартиры или оплату каких-либо других услуг до официального заключения сделки.

Соглашайтесь на заключение договора только с владельцем квартиры, который должен предоставить вам свой паспорт и документы, подтверждающие право собственности.

Пропишите в договоре все пункты, выполнения которых вы ждете от сотрудничества с арендодателем (за чей счет будет выполняться ремонт, как часто и при каких условиях может повышаться сумма арендной платы и др.).

Некоторые владельцы сдают жилье, в котором присутствует одна или несколько закрытых комнат. Обычно там хранятся вещи владельцев квартиры, и стоимость такого жилья, соответственно, бывает снижена. Тем не менее, оплата коммунальных услуг в зимний период потребует от вас неоправданно высоких затрат. Аренда трехкомнатной квартиры, в которой вы пользуетесь всего двумя комнатами, во время отопительного сезона обойдется довольно дорого.

Если с вами отказываются заключить договор аренды, лучше отказаться от такого жилья. У добросовестных владельцев нет причин для отказа от подписания документа, который фиксирует права и обязанности обеих сторон.

Чтобы найти агентство недвижимости, услугам которого можно доверять, вы можете почитать отзывы о львовских риелторах в интернете. Мы рекомендуем вам обратиться в компанию «Дуоком », которая успела зарекомендовать себя в качестве надежного помощника в вопросах поиска недвижимости. Здесь вам помогут найти квартиру, соответствующую вашим требованиям, в кратчайшие сроки.