Син Януковича після втечі тримав гроші в банку Порошенко

Про це йдеться в постанові від 25 січня, опублікованому 21 лютого в єдиному держреєстрі судових рішень. З клопотанням про арешт грошей в суд звернулася Генеральна прокуратура України.

Печерський районний суд Києва заарештував 312,5 млн грн. на рахунках у Міжнародному інвестиційному банку, що надійшли з Всеукраїнського банку розвитку.