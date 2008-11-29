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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Син Януковича після втечі тримав гроші в банку Порошенко
Печерський районний суд Києва заарештував 312,5 млн грн. на рахунках у Міжнародному інвестиційному банку, що надійшли з Всеукраїнського банку розвитку.
Про це йдеться в постанові від 25 січня, опублікованому 21 лютого в єдиному держреєстрі судових рішень. З клопотанням про арешт грошей в суд звернулася Генеральна прокуратура України.
Слідство посилається на дані Держфінмоніторингу, згідно яким 10 січня посадові особи Всеукраїнського банку розвитку перерахували 312,5 млн грн. у Міжнародний інвестиційний банк.
ГПУ вважає фактичним власником засобів сина побіжного екс-президента Олександра Януковича, якому Всеукраїнський банк розвитку належав до Евромайдана. Нинішній президент Петро Порошенко є власником Міжнародного інвестиційного банку.
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