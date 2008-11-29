Способы лечения рака

Под таким названием в медицине как "рак" понимают злокачественную опухоль, которая разрастается и метастазирует в короткие сроки. Как правило, при появлении недуга в организме без оперативного медицинского вмешательства человек живет не более 2-5 лет. Многие проводят аналогии злокачественных опухолей с доброкачественными. Но последние окружены капсулой, крайне медленно растут и не разрушают, находящиеся вокруг, ткани.



Четыре стадии развития рака



Перед тем, как начать рассказывать о способах лечения онкологии, первым делом надо отметить, что онкология протекает в 4-х основных стадиях. Еще выделяют нулевую, но ее заметить крайне сложно, так как она никак не напоминает о себе. Лечение злокачественных заболеваний в медцентрах возможно лишь с 1-й и по 3-ю стадию. Причем, с каждой очередной фазой развития рака, шанс излечиться от недуга падает.



Операция по удалению раковой опухоли



В 90% случаях от опухоли на первой стадии избавиться удается без последствий. Проводится хирургическая операция, в результате которой врач отделяет здоровые ткани от здоровых. Если же рак прямой кишки, яичников, желудка или других органов переходит из одной стадии в другую, то может потребоваться дополнительное удаление лимфатических узлов и сосудов.



Лучевая терапия



Злокачественная опухоль разрушается под влиянием следующих видов лучей:

- радиевых;

- рентгеновских.



Несмотря на то, что онкология перестает быть жизнеспособной в результате воздействия ионизирующих лучей, такой способ лечения чреват нарушением работы других органов. По этой причине сегодня стоит задача постоянно совершенствовать оборудование для проведения лучевой терапии, чтобы максимально точно направлять пучок лучей именно на область развития рака, не затрагивая здоровые клетки рядом.



Химиотерапия



К химиотерапии прибегают в том случае, когда опухоль перешла во вторую и последующие стадии развития. Заключается химиотерапия в употреблении огромного количества различных препаратов. Часть из них - это цитостатики. Во множество случаев такой способ лечения позволяет добиться ремиссии или полного излечения, особенно если это рак яичников. О последнем удастся прочитать тут: https://tomocenter.com.ua/lechenie/lokalizatsii-zlokachestvennykh-opukholey/rak-yaichnikov.php, а также узнать о симптомах и разновидностях.



Лечение некоторых форм рака - гормонотерапия



Возможно лечение онкологии и гормонотерапией. Однако оно эффективно в том случае, если специалист имеет дело с раком простаты или молочной железы. Онкобольному вводят гормоны, приводящие к обратному развитию злокачественной опухоли.