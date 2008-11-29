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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Гройсман бажає відновити податкову міліцію
Верховна Рада має повернутися до законопроекту про відновлення роботи податкової міліції. Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні ВР.
Він запропонував внести правки у законопроект, раніше не набрав необхідної кількості депутатських голосів.
"Я б дуже просив, щоб ми зібралися на наступному пленарному тижні і дали відповідь: якщо відновлення роботи податкової міліції, на які терміни відновлення", - сказав він.
Гройсман визнав, що робота податкової міліції дійсно супроводжувалася великими порушеннями. "Ці контролери податкові перетворилися в рекетирів, і ми повинні дати відповідь тут у парламенті. Не може це бути нескінченна система тиску на бізнес", - підкреслив він.
Прем'єр також повідомив, що підтримує створення Служби фінансових розслідувань замість податкової міліції.
"Що сталося, те сталося. Нам потрібно це виправляти. Ми можемо відновити роботу податкової міліції і залишити, як було раніше. Але можна зробити більш прогресивний крок і створити службу фінрозслідувань, яка буде якісною службою", - резюмував він.
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