Гройсман бажає відновити податкову міліцію

Верховна Рада має повернутися до законопроекту про відновлення роботи податкової міліції. Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні ВР.

Він запропонував внести правки у законопроект, раніше не набрав необхідної кількості депутатських голосів.

"Я б дуже просив, щоб ми зібралися на наступному пленарному тижні і дали відповідь: якщо відновлення роботи податкової міліції, на які терміни відновлення", - сказав він.

Гройсман визнав, що робота податкової міліції дійсно супроводжувалася великими порушеннями. "Ці контролери податкові перетворилися в рекетирів, і ми повинні дати відповідь тут у парламенті. Не може це бути нескінченна система тиску на бізнес", - підкреслив він.

Прем'єр також повідомив, що підтримує створення Служби фінансових розслідувань замість податкової міліції.

"Що сталося, те сталося. Нам потрібно це виправляти. Ми можемо відновити роботу податкової міліції і залишити, як було раніше. Але можна зробити більш прогресивний крок і створити службу фінрозслідувань, яка буде якісною службою", - резюмував він.