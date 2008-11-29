Як підключити трансформатор

Застосування трансформаторів дуже поширено сьогодні. Вони використовуються для різних цілей. Такий пристрій здатний знижувати або підвищувати напругу, а також перетворювати змінний струм на постійний.

Це універсальний пристрій, без якого не була б можлива робота більшості електричних приладів.

Призначення таких механізмів буває різний і тому можна виділити кілька підтипів таких пристроїв:

Трансформатори струму.

Трансформатори напруги.

Дані вироби дуже часто застосовують на різних промислових підприємствах, а також в домашніх умовах.

Перед тим як самостійно підключати дані пристрої, слід дуже добре вивчити їх будову і всі можливі способи підключення.

Трансформатори струму встановлюються для зниження струму перед вимірювальними приладами, такими як амперметр або вольтметр. Перед підключенням вивчіть схему даної конструкції і з'ясуйте, куди потрібно під'єднати фазний і нульовий провід.

Якщо ви працюєте в трифазних мережах і використовуєте трифазні лічильники, потрібно до встановлення застосовувати трифазну схему установки трансформатора, найпоширенішим таким варіантом, є підключення до такого лічильника одразу 3 механізми регулювання струму однофазного типу.

Підключаємо понижуючий трансформатор

Найкраще наочно можна розглянути під'єднання пристрою в системі освітлення, де використовуються лампочки 12В. Спочатку потрібно підключити до трансформатора вимикач відповідно до конкретної електросхемі. З'єднуються вони спеціальним чином в певних місцях.

Потім до нього за схемою підключаються паралельно вся система освітлення, яка складається з декількох світильників.

Принцип з'єднання принципово однаковий для більшості схем, але може відрізнятися залежно від пристрою трансформатора. Такі роботи повинні виконуватися кваліфікованими співробітниками, які мають досвід монтажу таких конструкцій.

Кожен електрик перед початком установки повинен розрахувати всі основні параметри таких систем і правильно підібрати тип трансформатора. Всі роботи такого плану повинні проводитися згідно всім правилам безпеки людьми, які мають доступ до виконання таких робіт.