В Україні підвищили субсидії ЖКГ

Середній розмір субсидії для домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг у січні 2017 збільшився на 15,3% в річному численні, до 1521,2 грн., за даними Державної служби статистики України.

Найбільший розмір субсидії призначався в Тернопільській, Івано-Франківській та Рівненській областях – 2043 грн., 1979,9 грн. і 1960,3 грн. відповідно.

Найменший розмір субсидії в Одеській області – 998,5 грн. Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для оплати житлово-комунальних послуг у січні 2017 р. склала 920,2 млн грн., з них у містах – 581,9 млн. грн., у сільській місцевості – 338,3 млн грн.

У січні за субсидіями ЖКГ звернулися 478,7 тис. домогосподарств, що на 3,4% більше, ніж у січні 2016 року. Питома вага звернень сімей, які проживають у містах, склала 68,2%. З початку року призначено субсидії ЖКГ для 604,9 тис. домогосподарств, з них у містах – 417,1 тис., у сільській місцевості – 187,8 тис.

Порівняно з аналогічним періодом 2016 р. кількість домогосподарств, яким призначено субсидії, збільшилась на 71,7 тис., або на 13,4%. Кількість одержувачів субсидій ЖКГ склало 40,7% від загальної кількості домогосподарств України.

Серед регіонів найбільша питома вага сімей, які отримували субсидії, у Сумській і Полтавській областях – 61,4% і 59,9% відповідно, а найменше – в Одеській та Києві 14,6% і 23,9% відповідно. Нагадаємо, у грудні борг населення з оплати послуг ЖКГ становив 23,4 млрд грн.