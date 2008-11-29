Болі в спині пов'язані з підвищеним ризиком смерті

Доктор Метью Фернандез (Matthew Fernandez), Паоло Феррейра (Paulo Ferreira) і їх колеги з Сіднейського університету провели дослідження зв'язку болів в спині і ймовірності померти від будь-якої іншої хвороби. Виявилося, що ті, хто страждає від таких болів, мають на 13% більше шансів померти.

Болі в спині — це загальносвітова проблема, від неї страждають близько 700 мільйонів чоловік на Землі і це одна з основних причин інвалідностей. В Австралії, де від неї страждають 4 мільйони чоловік, витрати на медичну допомогу перевищують $1 млрд щорічно.

Вчені обстежили 4390 близнюків віком понад 70 років, що живуть в Данії, на предмет зв'язку болів в спині і шансів померти від будь-якої хвороби, а також ряду конкретних захворювань. «У нашому дослідженні ми порівнювали людей котрі мають і не мають болі в спині і шиї, і виявили у перших підвищений на 13% ризик померти, — сказав Паоло Феррейра. — Це важливо, тому що багато хто думає, що хвору спини не можна вважати загрозою життя»

Дослідження було проведено на близнюках, щоб контролювати вплив успадкованих генетичних факторів. Як саме працює цей зв'язок, ще належить дізнатися. Наприклад, болі в спині можуть бути частиною цілого комплексу проблем зі здоров'ям і знижених функціональних можливостей, що підвищує смертність серед людей похилого віку.

Ця проблема не окремих індивідуумів, підкреслили автори статті. Це проблема системи охорони здоров'я та якості життя людей похилого віку. Нагадаємо, що одне з недавніх досліджень показало, що парацетамол і протизапальні засоби, які традиційно прописують в таких випадках, не дуже допомагають у боротьбі з болем і мають побічні ефекти.

«Ліки не дуже ефективні, хірургічне втручання часто не обіцяє нічого доброго, — сказав Феррейра. — Так що найкращий засіб — це здоровий спосіб життя, в тому числі фізична активність».