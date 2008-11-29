Світовий банк пропонує Україні негайно почати монетизувати субсидії для споживачів

Експерти Світового банку підготували «дорожню карту» реформування української системи субсидій. Розроблений план передбачає монетизацію для постачальників з наступного опалювального сезону, а для споживачів – протягом двох-трьох років.

«Експерти пропонують три варіанти розрахунків за субсидії — шляхом взаємозаліків, прямих розрахунків грішми або поєднанням взаємозаліків та грошових розрахунків. Також є три можливих варіанти надання самих субсидій у грошовій формі, тієї самої монетизації — на поточні рахунки підприємств ЖКГ, на спеціальні рахунки підприємств ЖКГ і безпосередньо одержувачам субсидій, тобто домогосподарствам», — зазначає автор.

Як зазначається у статті, фахівці проаналізували безліч варіантів монетизації субсидій і прийшли до висновку про те, що в середньостроковій перспективі оптимальним є варіант їх повної монетизації для домогосподарств.

«Саме він дозволить сформувати належні комерційні відносини на ринку, сприятиме розвитку конкуренції на рівні роздрібного ринку газу, дозволяючи домогосподарствам вирішувати, як витратити субсидії, і забезпечуючи стимули до енергозбереження», — підкреслює вона.

Як йдеться в статті, реалізувати такий варіант зараз неможливо з цілого ряду причин технічного та фінансового характеру.

«Для цього потрібні відповідні ІТ-рішення (процесинговий центр обробки платежів, наприклад), так і достатня ліквідність держбюджету, щоб виплати надходили вчасно, а також забезпечення належної платіжної дисципліни. Чи є ці фактори непереборними? Звичайно, немає. Але окремі представники Кабміну продовжують наполягати на тому, що монетизація для населення неможлива і навіть монетизація залишків під питанням», — підсумовує вона.

Світовий банк пропонує Україні монетизувати субсидії для споживачів протягом двох-трьох років.