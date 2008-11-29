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МВФ відмовився списувати борги Греції

Міжнародний валютний фонд відмовився списати частину боргів Греції в рамках реструктуризації. Про це повідомили директор МВФ Крістін Лагард.

"Списання частини боргу Афін на даний момент немає необхідності", – сказала вона. За словами глави МВФ, поточний борг Греції буде перебудований, наприклад, шляхом зниження процентних ставок або зміною строків погашення кредитів.

Глава МВФ в цілому позитивно оцінила діяльність грецького уряду, який намагається виконати вимоги міжнародних кредиторів і виплатити борги. "Ми зараз налаштовані набагато оптимістичніше", – сказала К. Лагард.

Глава МВФ закликала владу Греції до подальших реформ податкової і пенсійної системи – тобто до підвищення податків та пенсійного віку.

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