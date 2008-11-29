Найдовше реаліті-шоу

«Дім-2» - найдовше реаліті-шоу в світі за версією книги рекордів Гіннеса. Перша трансляція програми відбулася 11 травня 2004 року. За цей період було показано понад 7000 серій. Більше двох тисяч молодих людей були учасниками програми. 35 мільйонів глядачів щодня дивляться реаліті-шоу. Телепроект транслює канал ТНТ щодня два рази в день. Девіз програми: «Побудуй свою любов».

Автор проекту - Валерій Комісаров, колишній ведучий програми «Моя сім'я», та депутат Держдуми.

На проекті одружилися і зіграли весілля 13 пар. Чотири сімейні пари обзавелися дітьми.

Після відходу з проекту від трагічної смерті померло 6 колишніх учасників. 9 учасників відбувають термін за шахрайство, афери, зберігання чи поширення наркотиків.

За 10 років на прохання противників програми і депутатів було кілька слухань, на яких ставилося питання про закриття програми. Суд виніс вердикт на користь реаліті-шоу.

Протягом багатьох років проект повниться чутками та інтригами, які не виходять в ефіри телеканалів, але просочуються крізь якісь невидимі щілини назовні, на сайти типу exdom2 та стають темою для обговорення у глядачів та фанатів.

Дане реаліті-шоу сприймається у суспільстві та багатьма журналістами, експертами та релігійними діячами негативно і періодично є об'єктом жорсткої критики, однак не всі поділяють таку точку зору. На шоу часто відбуваються конфлікти між учасниками, які нерідко переростають у бійки, хоча вони заборонені на проекті і часто є причиною для виключення заводія бійки з проекту. Висловлюється думка, що учасники Будинку 2 спеціально відбираються досвідченими психологами (позаштатними консультантами проекту) таким чином, щоб на шоу було якомога більше провокацій та конфліктів.

Інші підстави для критики Дому-2 — імітація любові, гра на камеру і використання партнера з метою затриматися на проекті. Шоу часто висміюється у різних гумористичних програмах.

Що ще впадає відразу в очі людині, що вперше побачила це телешоу? Мова героїв, неграмотна настільки, що здається, звичайний школяр виражається куди більш коректно, ніж середньостатистичний учасник!

І ще, що стосується типологічних особливостей мовлення середньостатистичних учасниць і учасників шоу Дом-2 - в ній превалює заздрість і критиканство по відношенню до оточуючих; а сам мовець кожної фрази демонструє (природно, не помічаючи того) власну дурість, некультурність, неосвіченість. Так, і, до речі, при цьому учасники Будинку 2 вважають себе великими психологами і філософами, розмірковуючи про вчинки інших і безперервно даючи поради сусідам по палаті. Погодьтеся, досить дивно чути від однієї з учасниць виключно якісь речі параноїдального характеру, від іншого - базарну лайку нерозумної людини.

Неосвічені дівки-хабалки обрушують на маси тони пригламурених "мудрощів". Чоловіки - на тому ж рівні (через що нерідко трапляються бійки). Описати це вкрай складно, але нагадує тих дегенератів, які в п'яному угарі замість аргументів підкріплюють свою промову словами "Я мужик, я так сказав!..".

Будинок-2 веде до деградації суспільства, розпаду сім'ї; пропагує «споживатство»; один спритний чоловік висловив таку точку зору, що те, що виставлений на загальний огляд такий аспект життя – вже ненормальність, здатна зацікавити не зовсім здорових людей.