Рада готується почати великий розпродаж земель

Рада готує підґрунтя для відміни мораторію на продаж сільгоспземлі — в затвердженого порядку на шосту сесію варто відразу кілька законопроектів на цю тему, пише газета "Сегодня".

Заборона на продаж сільгоспугідь Верховна Рада продовжила до початку 2018-го ще в жовтні минулого року. До цього він діяв з 2000 року. На це рішення гостро відреагували в МВФ — глава місії фонду в Україні Рон ван Руден підкреслив, що заборона на продаж "заважає повноцінному розвитку сільгоспсектора і використання землі під заставу для кредитів". Всього тиждень тому група з 55 нардепів (БПП і "Народний фронт") звернулася до Конституційного суду України для того, щоб визнати мораторій неконституційним. "Основний закон гарантує право власності, яке складається з трьох позицій: володіння, користування та розпорядження. Саме останнього позбавлені українці", — заявив у вівторок з трибуни ВР ініціатор звернення, нардеп від БПП Олексій Мушак.

Політологи в один голос стверджують, що в цьому році проблема мораторію в парламенті буде ключовою. "Швидше за все, приймуть і основний закон, і три додаткових. Це передбачено в меморандумі МВФ", — вважає політолог Вадим Карасьов. Згоден з ним і його колега Руслан Бортник.

Так, крім безпосередньо закону, що дозволяє продавати сільгоспугіддя, в порядку зареєстровано ще три документа. Почати нардепи планують з боротьби проти тіньової торгівлі землею. Сьогодні власник землі може обміняти свою ділянку на інший або продати його державі. Однак у законі є лазівка — власник може передати право на користування землею іншій людині, уклавши попередній договір. По ньому сторони погоджуються на тимчасову відстрочку, поки не буде прийнятий закон, який дозволяє продаж землі. А вже після початку дії закону укладуть основний договір. У парламенті таку можливість називають нелегальною і пропонують прибрати.

Крім того, ВР хоче передати право керування сільгоспземлями на місця. Наприклад, сільські і місцеві ради зможуть дозволяти будівництво будь-яких об'єктів на таких ділянках. Вони також будуть вирішувати, чи видавати землю під фермерські угіддя чи ні. Відзначимо, що зараз ці функції належать обласним і районним адміністраціям.

Для захисту земресурсів Рада планує створити власні селянські господарства. Українці, які захочуть оформити такі підприємства, стануть претендентами на землю — її вони зможуть орендувати в місцевих рад, купити або отримати в порядку черги. Правда, ділянкою вони зможуть користуватися лише для сільськогосподарських потреб.

Нарешті, до літа парламентарі хочуть прийняти норму про захист родючості українських грунтів. Тобто фермери зможуть вирощувати на одній ділянці якусь конкретну рослину тільки певну кількість років. За порушення цієї норми хочуть ввести штраф до 8,5 тис. грн.