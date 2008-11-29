Як жартувати на роботі

За даними опитування Headhunter, з 4000 опитаних 62% вважають, що гумор в колективі корисний, і благотворно позначається на атмосфері в офісі, 35% відгукуються про жарти на робочому місці спокійно, і лише 3% вважають, що гостроти наносять робочому процесу відчутну шкоди.

Кілька років тому в американському журналі Journal Of Personality & Psychology опублікували інше дослідження, яке показало: до офісних гумористів колеги ставляться з великим теплом і розумінням, ніж до тих, хто весь день вдумливо морщить лоб і залишається байдужим до дружніх "подколів" з боку сусідів по офісу. У свою чергу, дослідження Вашингтонського університету оголило ще більш несподіваний факт: виявляється, жарти на межі фривольності аж ніяк не вбивають робочий настрій, а, навпаки, збільшують працездатність і підсилюють командний дух у колективі, в якому вони прийняті.

Соцопитування: 6% росіян зізналися, що у них немає почуття гумору.

Психологи не засуджують прагнення "розважити" колег протягом напруженого робочого дня, але попереджають: жартувати в офісі слід з розумом, щоб не поплатитися за цей самий гумор головою.

Опитування, проведене компанією HeadHunter, показав, що в присутності начальства готові жартувати лише 34% жартівників, а от 44% більш обачні і перед "вищим ешелоном" особливо не жартують. Тим більш обережно працівники компанії відносяться до жартів на адресу самого начальства. І це правильно, адже, на думку психологів, у офісного гумору є два основних табу: жарти над керівництвом і жарти над клієнтами. У першому випадку можна просто вилетіти з роботи, у другому — відчутно зашкодити іміджу компанії. З колегами теж краще жартувати коректно, не переходячи на особистості, не зачіпаючи особистих тем і не вказуючи на їх недоліки. Найкраще робити це від випадку до випадку, дозволяючи собі тільки так званий ситуативний гумор, тобто іронізуючи над обставинами, але ніяк не персонально над товаришем по службі.

Ще одне правило — не жартувати про наболіле. Так, якщо в компанії існують певні проблеми, не варто вбігати в кабінет до довірливих колег з блідим обличчям і слабким голосом ректи: "Панове, у мене для вас дуже неприємна звістка..." Напад тахікардії, сиве волосся і спішно знищені документи жартівникові будуть готові пробачити не всі.

Хоча, на думку тих же психологів, у багатьох колективах існує людина, що має карт–бланш на жарти, в тому числі і над начальством. Він жартує легко і невимушено, з вогником і неабиякою часткою таланту, жартує над усіма й завжди, і тому в якийсь момент це закріплюється за ним у якості негласного, загальновизнаного права. Однак у випадку, якщо вроджене "блазенство" в собі виявити не вдалося, краще утримуватися від екстравагантних дотепів і обмежуватися "смайлами" у листуванні. Цікаво, до речі, що до електронної посмішки у зовнішній кореспонденції схильні лише 9% опитаних службою HeadHunter, і лише 38% вирішуються відповісти "смайлом" на "смайл". В основному ж офісний гумор існує в кулуарах і в листуванні добре знайомих колег. У всякому разі, 66% респондентів охоче пересилають один одному кумедні посилання і цікаві статті, знайдені в Мережі під час робочого дня.