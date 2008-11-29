Дров'яні печі підвищують ризик інфаркту

Канадські дослідники показали, що проживання в невеликих населених пунктах, де для обігріву приміщень використовуються дров'яні печі, підвищує ризик інфаркту міокарда у літніх людей. Стаття опублікована в журналі Epidemiology.

Відомо, що підвищений вміст в повітрі дрібнодисперсних частинок (так званих РМ2.5) корелює з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Дрібнодисперсні частинки РМ2.5 являють собою зважені в повітрі частки сажі, мінеральних солей, оксидів та інших сполук з діаметром 2,5 мкм та менше. З-за невеликого розміру такі частинки проникають глибоко в дихальні шляхи і серед всіх забруднювачів повітря представляють найбільший ризик для здоров'я. Так, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, з РМ2.5 зв'язані 3 відсотки смертей від захворювань серцево-судинної та дихальної систем і 5 відсотків смертей від раку легень. Частинки РМ2.5 можуть бути як природними, так і антропогенними. Один з основних антропогенних джерел утворення дрібнодисперсних частинок — це спалювання біопалива (дров чи вугілля). Проте чи є якийсь зв'язок між спалюванням біопалива і ризиком серцево-судинних захворювань, досі залишалося неясним.

Автори нової статті проаналізували дані про частоту інфаркту міокарда (які оцінювалися за кількістю звернень у лікарні) за 2008-2015 роки в трьох невеликих населених пунктах (з населенням від 50 до 85 тисяч осіб) в Британській Колумбії. Ці дані дослідники зіставили з коливаннями концентрації частинок РМ2.5 в повітрі за той же період. Відсоток часток, утворених саме в результаті спалювання біопалива, а не з інших джерел, оцінювали за співвідношенням у повітрі левоглюкозану (основного продукту горіння целюлози) і частинок РМ2.5.

Виявилося, що підвищення концентрації частинок РМ2.5 корелювало з підвищеною частотою інфаркту міокарда у літніх (від 65 років) людей. Для молодих людей такого ефекту не спостерігалося. При цьому найбільш вираженою виявлена кореляція була в холодну пору року, коли відносний вміст частинок РМ2.5, утворених в результаті спалювання біопалива, було підвищеним. У цей час ризик інфаркту міокарда у літніх людей зростав на 19 відсотків у порівнянні з іншими сезонами.

Як зазначають автори, підвищена ступінь кореляції між частотою інфаркту міокарда та вмістом часток РМ2.5 в повітрі в холодну пору року вказує на те, що джерело утворення дрібнодисперсних частинок має значення. Щоб зрозуміти, чому саме утворені при спалюванні біопалива частинки корелюють з підвищеним ризиком інфаркту, автори планують додаткові дослідження.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 92 відсотків населення Землі дихає повітрям з небезпечними для здоров'я рівнями різних забруднювачів, що призводить приблизно до семи мільйонів смертей щорічно. Чистоту повітря в реальному часі можна відстежувати з анімованої 3D-карті, нещодавно створеної американською компанією AirVisual.