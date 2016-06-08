Золотоноша Олег Викторович. Интервью

От лейтенанта до полковника – с чем пришлось бороться и с кем столкнуться за 14 лет службы в правоохранительных органах рассказывает Золотоноша Олег Викторович.

Летом 2015 в средствах массовой информации появился ряд статей, обвиняющих тогда еще полковника милиции Золотоношу Олега Викторовича — начальника Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области в незаконном присвоении званий, «крышивании» игорного бизнеса Днепра, от которого получал многомиллионные доходы приобретая элитные машины, дома, квартиры в столице и многое другое...оставаясь при этом с «чистой» декларацией и продолжая служит. Это далеко не весь список обвинений, который приписали защитнику порядка и закона. Но как рассказывает главный герой публикаций абсолютно на каждое из этих обвинение есть объяснение, которое оправдывает его и в глазах общественности и перед законом.

От лейтенанта до полковника – с чем пришлось бороться и с кем столкнуться за 14 лет службы в правоохранительных органах рассказывает Золотоноша Олег Викторович.

Окончив в 2002 году Днепропетровский юридический институт МВД Украины к исполнению служебных обязанностей приступает лейтенант Олег Золотоноша – оперуполномоченным отделения Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Новомосковского района отдела Управления МВД Украины в Днепропетровской области. «Так началась моя служба в органах внутренних дел. Специальное звание среднего и старшего руководящего состава капитан милиции я получил в апреле 2009 года», – рассказывает Олег Викторович – «Будучи старшим оперуполномоченный специального отдела по борьбе с преступностью в бюджетной сфере Государственной службы борьбы с экономической преступностью при ГУМВД Украины в Днепропетровской области были реализованы материалы в отношении должностных лиц в Управлении ЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации, которые по предварительному сговору с организаторами фиктивных предприятий провели работы по установлению очистительного модуля на госпредприятии «Кривбаспромводпоставка» стоимостью 315 тыс. грн. завысив при этом сумму более чем в 10 раз, а именно на 4 млн. грн.(прим. https://job.gorod.dp.ua/news/17102). Уникальность данной операции заключалась в том, что впервые в Украине удалось задокументировать хищение бюджетных денежных средств в реальном времени начиная со стадии подготовки и выдачи платежных документов в адрес фиктивных предприятий, входивших в состав конвертационного центра. Преступникам не удалось завладеть бюджетными деньгами – их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов». В ходе реализации операции было задействовано 80 офицеров милиции, 30 сотрудников спецподразделений МВД, а также других оперативных служб. «Учитывая то, что я был инициатором всей разработки руководством ГУМВД Украины в Днепропетровской области и Департамента ГСБЭП было принято решение о назначении меня на вышестоящую должность» – отметил Золотоноша.

Так, с мая 2009 по октябрь 2009 Олег Золотоноша – начальник отдела защиты бюджетных средств УГСБЭП ГУМВД Украины в Днепропетровской области. С октября 2009 по февраль 2010 – заместитель начальника управления – начальник отдела борьбы с преступлениями в сфере земельных отношений УГСБЭП ГУМВД Украины в Днепропетровской области. С февраля 2010 по январь 2013 – заместитель начальника управления – начальник отдела противодействия преступлениям в бюджетной сфере УГСБЭП ГУМВД Украины в Днепропетровской области. Будучи на этой должности согласно положению о прохождении службы и занимаемой должности 30 июня 2010 года получает очередное специальное звание майор милиции.

«22 августа 2012 года мне было досрочно присвоено очередное специальное звание подполковник милиции за реализацию материалов в отношении должностных лиц Государственной службы Украины по лекарственным средствам в Днепропетровской области, которые в составе преступной организации вымогали взятки с участников фармацевтического бизнеса Днепропетровской области начиная от лицензирования аптек и аптечных складов, выдачу положительных заключений о соответствии импортируемых медикаментов на территорию области. Была задокументирована преступная деятельность 6 лиц, из 50 фактов вымогательства взяток на общую сумму около 1,5 млн. грн. По результатам реализации была ликвидирована коррупционная схема, выстроенная чиновниками Государственной службы Украины по лекарственным средствам в Днепропетровской области. За указанную успешную реализацию мне и было присвоено, в порядке поощрения, очередное специальное звание подполковник милиции» – рассказывает Олег Золотоноша. Также стоит отметить, что данная операция являлась собственной разработкой милиционера.

Позже, с января 2013 и по июнь 2014 служит на должности заместитель начальника оперативно-аналитического управления борьбы с преступлениями в базовых отраслях и сферах экономики Департамента ГСБЭП МВД Украины. С июня 2014 по ноябрь 2015 – начальник Управления противодействия преступности в сфере экономики ГУМВД Украины в Днепропетровской области – именно этот период службы больше всего и заинтересовал авторов статей, о которых упоминалось ранее со многочисленными обвинениями в противозаконных действиях.

Так, 23 марта 2015 года Золотоноше Олегу Викторовичу в качестве поощрения присвоено очередное специальное звание полковник милиции. Чтобы не быть многословными мы просто предоставим задокументированные показатели работы начальник УГСБЭП в Днепропетровской области Олега Золотоноши.

«Что касается информации о незаконно нажитом имуществе машинах и квартирах, которые якобы были приобретены мной на вышеупомянутых занимаемых должностях рассказываю: все мои доходы и доходы моей семьи задекларированы, подтверждением этого является пройденная проверка, предусмотренная Законом Украины «Об очищении власти» и свидетельство этому выписка с Единого государственного реестра лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очищении власти" № 353651. Также, могу с уверенность заявить, что проходила проверка честно, поскольку, будучи на должности начальник УГСБЭП в Днепропетровской области моими сотрудниками неоднократно производились задержания сотрудников налоговой инспекции при получении взяток. Данные факты освещались в СМИ (прим. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.censor.net.ua%2F photo_news%2F351145%2F v_dnepropetrovske_za_vzyatku_v_20_tysyach_griven_zaderjan_ rayionnyyi_nachalnik_nalogovoyi_inspektsii&h= FAQHGq4M3&s=1)» – отмечает Олег Золотоноша.

Также мы задали давно всех интересующий вопрос по поводу «крышивания» игорного бизнеса.

Для начала стоит отметить что, на момент, когда Золотоноша Олег Викторович приступил к исполнению своих обязанностей на должности начальника УГСБЭП в городе Днепропетровск и на территории области функционировало около 350 игровых залов и 4 «подпольных» казино, с которыми он начал активно бороться и не только на уровне своего Управления, а также искал поддержки в этом вопросе у руководства других органов городского и областного самоуправления. «Мы боролись с указанным незаконным «явлением» на системной основе. Когда я понял, что некоторые мои сотрудники и сотрудники других правоохранительных органов области имеют прямое отношение к игорному бизнесу, а это выражалось в предательстве интересов службы и передачи информации организаторам нелегального бизнеса о планируемых мероприятиях Управления, то начал привлекать подразделения ГЕСБЭП соседних областей (Кировоградской и Полтавской), которые в ходе санкционированных обысков вывозили целые залы на территории моего оперативного обслуживания. Также, списки всех адресов незаконного бизнеса неоднократно отправлялись начальнику СБУ в Днепропетровской области, прокурору области, начальнику УВБ области и главам исполкомов с просьбой о вмешательстве и ликвидации игорного бизнеса. Последние на основании ст. 17, 25, 27, 30 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» имели право внести на рассмотрении сессии и соответствующих комиссий вопрос об отмене разрешения на эксплуатацию объектов, в которых функционировал нелегальный бизнес и предоставление соответствующих указаний подчиненным коммунальным предприятиям на расторжение договоров по предоставлению коммунальных услуг» – рассказывает Олег Золотоноша.

Кроме этого подобные письма были направлены: директору департамента взаимодействия с правоохранительными органами, гражданской защиты и оборонной работы областной государственной администрации в Днепропетровской области, председателям Днепропетровского городского совета, Вольногорского, Орджоникидзевского, Павлоградского, Желтоводского, Криворожского, Никопольского, первому заместителю начальника УСБУ в Днепропетровской области, начальнику Управления внутренней безопасности в Днепропетровской области и т.д. На некоторые отправленные письма приходили ответы, но взаимной помощи в борьбе с нелегальным бизнесом никто не оказывал, который в 2014 году приносил около миллиона в долларовом эквиваленте тем, кто его действительно «крышивал». И когда начальник Управления начал реальную борьбу с «нелегалами» это стало не устраивать определённых лиц, которые получали от этого несомненную выгоду.

Мы предоставляем показатели работы УГСБЭП в Днепропетровской области за 2014-2015 г.г., а именного в выявление и прекращение деятельности игорного бизнеса:

Не сложная арифметика подсчитать, на сколько уменьшилась сумма дохода от игорного бизнеса, если из 325 залов осталось 30. Как результат борьбы с «игоркой» проплаченные публикации в СМИ с сфабрикованными фактами о якобы противозаконных действиях Золотоноши Олега Викторовича, которые кстати по решению Днепропетровского районного суда Днепропетровской области от 08.06.2016 года по гражданскому делу №175/1998/16-ц были признаны неправдивыми. Также, были проплаченные митинги якобы против игорного бизнеса, хотя на самом деле были призваны дискредитировать тех, кто с «игоркой» реально боролся (прим. http://112.ua/mnenie/v-chih-interesah-mitinguyut-pravdoborcy-dnepropetrovska-245945.html ).

«Проработав 14 лет в правоохранительных органах у меня не было ни одного взыскания по службе, ни одной негативной публикации в СМИ и, почему-то резко за май-июль 2015 на 940 сайтах была организована информационная атака с целью дискредитации меня как сотрудника ОВД с последующим смещением с должности. После чего я лично дважды обращался к вышестоящему руководству, а также в УВБ и инициировал проведение объективной проверки по изложенным в публикациях фактам. В состав комиссии входили сотрудники УВБ, следователи, кадры, инспекция по личному составу, также проверкой занимались органы прокуратуры. Как вы уже понимаете, не один из изложенных фактов не был реально подтвержден. Только беспочвенные обвинения» – рассказывает Олег Золотоноша.

Что касается незаконного получения званий, то в соответствии с п. 35 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 29.07.1991 № 114 очередные специальные звания начальствующего состава могут быть присвоены досрочно или на одну ступень выше специального звания, предусмотренного занимаемой штатной должности. Каких-либо ограничений относительно количества присвоения досрочных званий данным Положением не устанавливаются. Поэтому обвинения касательного незаконного получения званий Золотоношей Олегом Викторовичем беспочвенные и такие, которые не имеют законных оснований.