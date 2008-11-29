iPhone 7: порівняння двох чорних кольорів

Як відомо, iPhone 7 отримав два нових колірних рішення: звичайний чорний колір — більш темну версію звичного Space Gray, і глянсове забарвлення Jet Black. Причому, останній є своєрідною «преміальною» версією: він доступний тільки для 128-гігабайтної, і 256-гігабайтної версії пристрою. Ставлення до нових дизайнерських і маркетингових рішень у користувачів і аналітиків, зрозуміло, розділилися.

В кольорі Black дійсно немає нічого незвичайного, але багато хто давно вже чекали повернення на ринок чорної моделі iPhone. «Сірий космос» затримався в якості одного з кольорів: вперше він з'явився ще у iPhone 5. Тепер компанія, можна сказати, повернулася до витоків. А ось Jet Black, у нас його називають «чорним оніксом» — це дійсно щось незвичайне.

Судячи з наявного у інтернет-магазині "Фокстрот" пристрою http://www.foxtrot.com.ua/apple_iphone-7-256gb-jet-black.html , це глянсове покриття, яке практично неможливо відрізнити від скляних і пластикових елементів корпусу. В результаті, по-перше, користувачів більше не будуть дратувати горезвісні вставки, необхідні для роботи антени. По-друге, не можна не згадати про чутки на тему повністю скляного iPhone 8: не виключено, що Apple таким чином вже готує нас до зміни технологічного дизайну.

Вже широко відомо, що поверхня Jet Black досить легко дряпається, так що рекомендуємо вибрати чохол для захисту вашого iPhone.

Різниця між iPhone 7 Jet Black і Black

Найочевидніше: Jet Black глянсовий, з відбиваючим покриттям. Black — матовий.

Jet Black чорніше. Black теж чорний, але колір, швидше, дуже темний сірий;

Jet Black на корпусі видно відбитки пальців; Black у меншій мірі;

Jet Black не такий слизький в руках, на відміну від Black;

З часом Jet Black покриється подряпинами; Black набагато більш стійкий до мікро пошкоджень;

Обидва корпуси досить міцні;

Jet Black дорожче, так як доступний тільки у версіях 128ГБ і 256ГБ; Black доступний у всіх версіях.

З чого зроблений корпус нових iPhone 7

Задня кришка нових iPhone 7 і 7 Plus виготовлена з алюмінію 7000 серії. Однак технологія обробки металу змінилася: так, щоб отримати глянцевий ефект на пристроях кольору «чорний онікс», виробник використовував технологію дев’ятиступеневого анодування та полірування. Вона дозволила зробити пластикові вставки, які змістилися ближче до торців, практично непомітними, і стерти межу між металом і склом.

Компанія Apple постійно вдосконалює свої технології виробництва, оснащуючи нові моделі смартфонів все новими і новими функціями. Завдяки цьому, її інженерам вдалося домогтися максимального рівня стабільності, надійності і продуктивності смартфонів даної марки. Операційна система iOS, яка використовується в цих гаджетах, працює гранично стійко, тому у користувачів практично ніколи не виникає проблем, пов'язаних з пригальмовуванням або вильотом додатків. Таким чином, купуючи мобільний телефон з фірмовим логотипом у вигляді яблука, користувач може назавжди забути про необхідність регулярно перезавантажувати свій пристрій або виймати акумулятор.