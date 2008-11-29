Вибираємо фасадну фарбу: яка краща?

Кожному господарю хочеться зробити будинок не тільки міцним і стійким до різних несприятливих умов, але і красивим. Зовнішній вигляд будинку повинен гармонійно вписуватися в загальний пейзаж вулиці і при цьому притягати своєю незвичністю.

При покритті фасаду будинку виникає маса питань, пов'язаних з вибором матеріалу. При ухваленні рішення необхідно врахувати багато факторів, такі як стиль будинку, характеристики природної зони.

Способи обробки фасадів

Оздоблення фасаду будинку в даний час використовується для вирішення декількох завдань. Вона допомагає приховати нерівності поверхні і неточність розмірів, провести утеплення будівлі, оновити вигляд будинку і зробити декоративне оздоблення.

Способів покриття фасадів в даний час існує багато але найбільш популярнім залишається оздоблення фасаду оштукатурюванням з подальшим фарбуванням такою акриловою фарбою. Особлива увага приділяється тому, як вибрати фасадну фарбу і яка фасадна фарба краще.

Вибір фасадної фарби

Призначення фасадної фарби не тільки в тому, щоб надати фасадам будівель гарний, естетичний вигляд, але й захистити будинок від різних несприятливих явищ.

Різні атмосферні явища призводять до вимивання частинки цегли, бетону або розчину. Дерев'яні будинки від подібного впливу гниють.

Камінь і дерево теж добре вбирають вологу. Потрапляючи всередину матеріалу, волога викликає його набухання. При замерзанні вода, що знаходиться всередині стін, збільшується в обсязі і викликає додаткове напруження матеріалу.

В результаті цього на фасаді з'являються тріщини, що призводить до руйнування будівлі.

Великий вплив на матеріал, з якого побудований будинок, надає перепад температур, що є характерним явищем для клімату нашої країни.

Всі будівлі потребують додаткового захисту, забезпечується вона використанням фасадної фарби. Щоб правильно вибрати фасадну фарбу для захисту стін будинку, необхідно добре ознайомитися з видами фасадної фарби.

Існують різні фарби для захисту дерев'яних, кам'яних і металевих поверхонь. Вони мають певні характеристики, за якими фарбу вибрати досить легко.

Фарба для фасаду будинку може бути і універсальною, такі фарби пропонує більшість виробників. Універсальні матеріали мають середні показники різних характеристик.

Види фасадних фарб та їх характеристики

Вибір фасадної фарби безпосередньо залежить від її основних характеристик. До них належать експлуатаційні, декоративні і технологічні характеристики.

Технологічні характеристики:

укривистість;

витрата фарби;

малярні властивості.

Яка фарба підійде для оздоблення фасаду будинку, який побудований з певного матеріалу, залежить великою мірою від технологічних характеристик.

Декоративні характеристики:

колеровка;

відображають властивості.

Найкраща фарба

Від декоративних характеристик залежить, яка фарба краще в плані змішування кольорів для отримання потрібного кольору і яка фасадна фарба найкращим чином відображає світло. Фасадну фарбу вибрати краще для різних поверхонь на фасаді будинку, використовуючи її властивості віддзеркалення.

Експлуатаційні характеристики:

стійкість до перепадів температур;

стійкість до механічних пошкоджень;

стійкість до лущення;

здатність пропускати вологу і повітря в необхідній кількості;

стійкість до сонячних променів.

Експлуатаційні характеристики матеріалів для оздоблення фасадів залежать від їх складу. Тому перед тим, як вибрати необхідну вам фарбу, потрібно уважно ознайомитись з її складом.

В залежності від складу можна зробити поділ оздоблювальних матеріалів за типом сполучної речовини: акрилові, силіконоемульсійні, силікономодифіковані, силікатні, мінеральні.

Підбір кольору фасадної фарби

За типом входить до складу розчинника кошти для фарбування поділяються на:

водорозчинні;

на основі органічних розчинників.

Яка фасадна фарба краще? На це питання немає однозначної відповіді. Все залежить від багатьох факторів. Грає роль матеріал, на який буде наноситися покриття, беруться до уваги умови експлуатації, має значення площа поверхні, що покривається.

Питанням, як вибирати найкращі матеріали для покриття фасадів, задаються всі, кому належить оформити красиво і надійно свій будинок.

Перед тим як вибрати фасадну фарбу, необхідно зібрати воєдино всі вимоги, які ви пред'являєте до фарби. Потрібно врахувати всі умови, в яких вона буде експлуатуватися, і взяти до уваги свої матеріальні можливості.

Звичайно, варто приділити увагу виробникам, які заслужили довіру споживачів.

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