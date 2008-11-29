Туреччина на шляху до султанату

У Туреччині конституційні зміни, які перетворять парламентську республіку в президентську, пройшли через Велике національне зібрання (парламенту) країни. Тепер потрібно отримати схвалення на референдумі.

Саме цікаве відбувається із 13-го розділу Конституції. Справа в тому, що вибори президента і парламенту у разі схвалення реформи на плебісциті тепер будуть проводитися одночасно. Строк повноважень і президента, і парламенту – п'ять років.

Парламент 3/5 голосів може оголошувати дострокові вибори, і тоді президент зобов'язаний теж переобиратися. Але якщо президент оголосить дострокові вибори під час другого терміну повноважень, то його поточна каденція не буде зараховуватися, і він зможе знову брати участь у виборах.

"Цікаве" починається з цього місця. Конституційні зміни не передбачають ліміт таких достроковий пролонгацій. Виходить кожен наступний термін буде вважатися другим, а дострокові вибори дозволять чинному президенту переобиратися нескінченну кількість разів.

Соціологія як наука, здається, в Туреччині програла остаточно. З більш-менш п'яти пристойних служб три пророкують перемогу ердоганівській реформі, а дві показують, що турки скажуть ні президентській республіці:

– A&G: 53% так;

– GENAR: 55% так;

– GEZICI: 58% ні;

– SONAR: 51.3% ні;

– ORC: 56% так.

Начебто потрібно орієнтуватися на прогнози, які ці компанії давали в минулому. Так от, чергові парламентські вибори 7 червня 2015 року краще всіх прорахували "Гезиджи" і "Сонар", які давали правлячої партії 39%, в результаті тоді правляча партія набрала 40%. Зараз ці служби пророкують провал конституційних змін.

Але на дострокових виборах 1 листопада 2015 року "Партія справедливості і розвитку" набрала 49%, які не спрогнозував ніхто. Найбільш близькі були прогнози A&G, які показали 47% правлячій силі, а зараз вони дають 53% за перемогу конституційних змін.

Найбільшу складність для соціологів становлять 20% виборців, які не визначилися, ось вони і піднесуть сюрприз. А поки що влада Туреччини по всіх телеканалах демонструють тільки ту соціологію, яка сурмить про перемогу султанату над здоровим глуздом. З'явилася навіть контора, в якій рівень підтримки президентської республіки перевищує 73%.