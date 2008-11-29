В ЄС анонсували програму відновлення Донбасу

Євросоюз готує масштабну програму з надання допомоги у відновленні зруйнованої в результаті російської агресії інфраструктури на сході України.

Про це заявив представник головування Мальти в Раді ЄС Ян Борг під час дебатів у Європарламенті щодо погіршення ситуації на Донбасі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми готуємо істотну програму ЄС для підконтрольних уряду територій України уздовж лінії зіткнення, метою якої є підтримка економічного розвитку, соціальної інтеграції та створення робочих місць», — підкреслив представник Євросоюзу.

Він уточнив, що ця програма буде ґрунтуватися на фінансовому плані на 2018-2020 роки, який передбачає масштабну реконструкцію територій на сході України, коли це будуть дозволяти умови.

Представник ЄС також підкреслив, що санкції проти Росії повинні залишатись, поки не будуть в повному обсязі виконані Мінські домовленості.

Ян Борг запевнив, що питання України залишається одним із головних пріоритетів у порядку денному політики Євросоюзу.