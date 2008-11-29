Уряд підрахував, скільки українців виїхали на заробітки

Трудова міграція з України досягла 5 млн осіб, при цьому більшість заробітчан виїхали в сусідні країни нелегально. Про це повідомив глава Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко на засіданні "круглого столу".

"На сьогодні за даними МЗС 5 млн українців працюють за кордоном. І багато наших співвітчизників дійсно стикаються з сумнівними посередниками на ринку праці, які відправляють працювати людей за туристичними візами і нікому немає ніякого діла, як там буде людина працювати, в яких умовах", — сказав він.

Ярошенко висловив думку, що неможливо зупинити хвилю трудової міграції, але можна зробити все необхідне, щоб українці мали захист в країнах перебування і, повернувшись додому, мали подальші соціальні гарантії.

За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", серед українських громадян, які працювали за кордоном протягом останніх 5 років, найбільше виїжджали на роботу в Польщі — 36%, на другому місці Росія – 25%, у Чехії та Німеччині – по 5%, в Італії – 3%, решта — у інших країнах, в основному Західної Європи.