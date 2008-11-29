Покупка меблів у нову квартиру: з чого почати

Після придбання нової житлоплощі її щасливі власники починають робити ремонт і, паралельно, придивлятися до меблів, яка вписалася б в ті чи інші кімнати квартири. Деякі вважають, що в першу чергу повинні купуватися м'які меблі, для інших ключову роль відіграє корпусна. Тому для початку всім новоспеченим мешканцям новобудови варто визначитися з пріоритетами. Якщо у сім'ї є велика кількість одягу або дрібних речей, які захаращують простір, плутаються під ногами і заважають переміщатися по кімнатах, тоді слід подбати про місткому шафі. Оптимальною за ціною стане вбудована шафа-купе, тим більше що її монтаж можна здійснити безпосередньо під час основного ремонту. З іншого боку, якщо у власників квартири є маленькі діти, то насамперед необхідно подбати про їх комфорт і затишок, облаштувавши дитячу, купивши великий диван для всієї родини або ліжечко для дітвори.

Звичайно, головну скрипку в процесі вибору меблів для квартири відіграє бюджет власників житла, виділений на її купівлю. Але це не означає, що при малій кількості коштів, потрібно купувати дешеві ліжка, стінки і шафи. Зовсім ні, корпусні меблі, як і м'яка, повинна відрізнятися високою якістю. Тому при відсутності необхідної суми краще трохи підкоп і тільки потім приступати до вибору того чи іншого предмета меблювання. Зараз не проблема підібрати меблі на будь-який смак можна через інтернет не витрачаючи час на стомлюючі походи у магазини.

Якою повинна бути меблі в новобудові

Облаштовуючи житло в новобудові, необхідно придбати такі меблі, які відповідали б дизайну інтер'єру квартири. Причому, як в стилістичному плані, так і в колірному. Меблюючи дитячу, варто прислухатися до думки малечі, їх смакам і перевагам. Іноді вони можуть підказати непогані ідеї щодо оформлення їх особистого простору. В цілому ж, меблі в новій квартирі повинні бути якісними, добротними і практичними, особливо, якщо дому потрібно усадка, а житлу – проведення тих чи інших ремонтних робіт по мірі появи фінансових коштів у його власників.