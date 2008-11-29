На Заході радять Україні готуватися до гіршого

Міжнародне становище України в поточному році різко погіршиться через втрати підтримки ЄС і США в конфлікті з Росією. Про це йдеться в щорічній доповіді Мюнхенській міжнародній конференції з безпеки.

Хоча до повного виконання Мінських угод, схоже, ще далеко, все більше політиків починають міркувати про перегляд санкцій ЄС, які безпосередньо пов'язані з цими угодами, підкреслюють автори документа.

"Для українців 2017 рік з наступаючими виборами в найбільших європейських країнах і новою адміністрацією США, буде критичним. Незважаючи на зниження уваги міжнародного співтовариства, збройний конфлікт на сході України далекий від заморожування", – наголошується в доповіді.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що не уявляє собі, щоб новий лідер США Дональд Трамп уклав угоду з главою РФ Володимиром Путіним, відмовившись від підтримки України в обмін на поступки Кремля в інших питаннях.