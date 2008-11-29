Чому через три роки після Майдану ми залишаємося корумпованою країною

Незворушне мовчання влади у відповідь на щоденні запитання суспільства - чому ми, три роки після Майдану, залишаємося одною з найбільш корумпованих держав світу, можна пояснити наступним чином.

Народ платить хабарі у школах, ВУЗах, поліклініках, даішникам, чиновникам і т. д. При цьому, витрати на хабар за змовою з чиновником, досі виходять меншими, ніж витрати на податок або мито. Тому хабародавці виявляються у кращій позиції, ніж їх законослухняні конкуренти. А це створює думку серед обивателів про те, що хабар - це вимушена справедливість.

Таким чином, давання хабара хоч і є дією, що суперечить закону, вимогам добропорядності, розумності, справедливості, але в короткостроковій перспективі служить інструментом для придбання переваги (наприклад підприємницької діяльності). І в першу чергу - шляхом заподіяння шкоди конкурентам, а не створенням доданої цінності, що завжди несе додаткові навантаження на бюджет. У підсумку, маємо ринок, в якому море низькоякісних послуг і товарів незрозумілого походження, завезені нелегально, що продаються по-чорному. Таким чином, у суспільстві є суспільний договір з владою - корупційний. Цей договір підписується кожний раз, коли дається хабар або сплачується відкат.

Тому влада незворушно мовчать, перебуваючи в повній впевненості, що саме суспільний договір є і підписаний - його треба виконувати, а не наполягати на зміні умов. І чисто по-пацанськи - вони мають рацію.

Ілля Кенигштейн