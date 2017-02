Трамп уже почав в США грандіозну кризу

Стівен Міллер, головний радник Трампа, відкритим текстом і абсолютно безапеляційному тоні заявив, що рішення судів не мають переваги перед указами президента, і що сила і влада президента не підлягає обговоренню, і вони збираються негайно це довести.

"Our opponents, the media and the whole world will soon as we see begin to take further actions that the powers of the president to protect our country are very substantial and will not be questioned".

Трамп, в Тивттер акаунті повністю підтримав свого радника.

Насправді рішення судів мають перевагу в США навіть над рішеннями президента, і це закріплено в Конституції США.

Зараз журналісти всерйоз обговорюють, що вони не могли собі уявити серйозність намірів "трамповского цирку" влаштувати власній країні грандіозну кризу.