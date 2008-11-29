Джордж Сорос: у 2017 році Росію чекає банкрутство і Майдан

Щоб уникнути краху, Росії (держава, визнана 27.01.15 Верховною Радою країною-агресором) треба зробити так, щоб ЄС розвалився першим. Для цього вона посилює міграційну кризу і роздуває ісламофобію.

Таку думку висловив на сторінках The Guardian відомий фінансист Джордж Сорос.

Керівники США і ЄС допускають сумну помилку, вважаючи, що путінська Росія може стати союзником у боротьбі проти «Ісламської держави». Факти спростовують їх точку зору. Мета Путіна - сприяти розпаду Євросоюзу, а досягти цієї мети швидше всього він зможе, наповнивши Європу сирійськими біженцями.

Російські літаки бомблять цивільне населення на півдні Сирії, змушуючи його бігти в Йорданію та Ліван. Сьогодні в пустелі на кордоні з Йорданією в очікуванні дозволу на в'їзд накопичилося 20 тисяч сирійських біженців. Трохи менше чекають своєї черги, щоб потрапити в Ліван. І біженців там стає все більше.

Росія також завдає масовані авіаудари по мирному населенню в північній частині Сирії. А армія сирійського президента Башара аль-Асада провела наступ на місто Алеппо, де проживало понад двох мільйонів чоловік. Вибухи бочкових бомб змусили 70 тисяч мирних сирійців бігти в сусідню Туреччину. У разі продовження наземного наступу біженців буде набагато більше.

Біженці можуть не залишитися в Туреччині, а рушити далі. Цього тижня канцлер Німеччини Ангела Меркель вирушила в Анкару, щоб у спішному порядку домовитися з турецькими владою про продовження терміну перебування в Туреччині біженців, які вже знаходяться там. Вона запропонувала щорічно перевозити безпосередньо в Європу по 200-300 тисяч сирійських біженців за умови, що Туреччина не буде пускати їх в Грецію і прийме їх назад, якщо вони все-таки туди переберуться.

Путін - талановитий тактик, але мислити стратегічно він не вміє. Є підстави вважати, що інтервенцію в Сирії він почав для того, щоб посилити кризу біженців у Європі. Насправді ця інтервенція стала стратегічним прорахунком, так як у Путіна виник конфлікт з турецьким президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом, що пішло на шкоду інтересам обох країн.

Але коли Путін побачив, що з'явилася можливість прискорити розпад ЄС, він вхопився за неї. Він маскує свої дії розмовами про співпрацю проти спільного ворога ИГИЛ. Аналогічний підхід він використовує в Україні, підписавши Мінські угоди, але не виконуючи їх умови.

Важко зрозуміти, чому керівництво США і ЄС вірить Путіну на слово замість того, щоб судити про нього за його вчинками. Єдине пояснення, яке я зміг знайти, полягає в тому, що демократичні політики прагнуть заспокоїти суспільство, а для цього малюють більш милостиву картину, ніж вона є насправді. Насправді путінська Росія і ЄС ведуть гонку на час. Питання в тому, хто з них впаде першим.

У 2017 році путінському режиму загрожує банкрутство, коли прийде час погашати значну частину зовнішнього боргу. Але політичні потрясіння можуть початися ще раніше. Популярність президента як і раніше висока, але вона ґрунтується на суспільному договорі, який вимагає, щоб уряд забезпечував фінансову стабільність і повільно, але вірно підвищувало рівень життя. Через західних санкцій, а також з-за різкого падіння цін на нафту режим не зможе зробити ні перше, ні друге.

Дефіцит бюджету в Росії становить сім відсотків ВВП, але уряду потрібно буде скоротити його до трьох відсотків, щоб інфляція не вийшла з-під контролю. У фонді соціального забезпечення закінчуються гроші, і його доведеться об'єднати з фондом державної інфраструктури, щоб ці гроші з'явилися. Ці та інші дії негативно позначаться на рівні життя населення і на думці електорату. Між тим, восени Росії належить провести парламентські вибори.

Щоб уникнути краху, путінському режиму треба зробити так, щоб ЄС розвалився першим. Якщо Євросоюз почне тріщати по швах, він не зможе зберегти санкції, введені проти Росії після її вторгнення в Україну. Путін отримає значні економічні вигоди, разобщая Європу і використовуючи свої зв'язки з комерційними колами і з виступаючими проти ЄС партіями, за якими він дбайливо доглядає.

При існуючому стані справ ЄС неодмінно розпадеться. Після фінансової кризи 2008 року і пакета заходів з порятунку Греції ЄС з працею викарабкувався з однієї кризи до іншої. Але сьогодні він стикається з п'ятьма або шістьма кризами одночасно, і це для нього вже занадто. Як абсолютно вірно прогнозувала Меркель, міграційний криза здатна зруйнувати Євросоюз.

Коли держава або об'єднання держав опиняється в смертельній небезпеці, лідери повинні дивитися жорстокій правді в очі, а не намагатися її ігнорувати. У гонці за виживання ЄС змагається з путінською Росією. ІДІЛ представляє загрозу для обох, але це угруповання не слід переоцінювати. Атаки джихадистів з терористичних організацій жахливі, але вони не йдуть ні в яке порівняння з загрозою, що походить з Росії.

ІДІЛ (і до нього «Аль-Каїда») з'ясували, де ахіллесова п'ята західної цивілізації. Це страх перед смертю. Вони навчилися експлуатувати цей страх. Нагнітаючи на Заході ісламофобію та спонукаючи суспільство і влада ставитися до ісламу з підозрою, вони сподіваються переконати молодих мусульман, що альтернативи тероризму не існує. Коли ми зрозуміємо суть цієї стратегії, знайти протиотруту буде легко і просто. Не треба чинити так, як хоче твій ворог.

Протистояти вихідної з путінської Росії загрозу буде важко. Але якщо не визнати цю загрозу, боротися з нею буде ще важче.

***

Нагадаю, Сорос ще в лютому минулого року пророкував Росії банкрутство в 2017 році, коли настане термін виплати значної частини іноземних позик. Як бачимо, його думка на цей рахунок зараз не змінилася...