Пентагон наростить потенціал армії України

Пентагон продовжить надання серйозної підтримки збройним силам України, допомагаючи їм наростити потенціал. Про це заявила офіційний представник відомства Кортні Хиллсон за підсумками зустрічі американського міністра оборони Боба Уорка з главою МЗС України Павлом Клімкіним, яка відбулася напередодні у Вашингтоні.

За її словами, сторони обговорили підтримку, яку США надають Україні у сфері безпеки, спрямовану на модернізацію внутрішніх оборонних можливостей і професіоналізму ЗСУ".

Уорк, як розповіла представник Пентагону, також закликав Київ провести реформи, які б підвищили ефективність підприємств українського оборонного комплексу. Клімкін, у свою чергу, заявив, що Україна прагне мінським домовленостями.

В кінці грудня президент США Барак Обама схвалив закон про військові асигнування, у якому передбачено поетапне виділення Україні $350 млн на військові потреби.

Всього з 2014 року Вашингтон виділив Україні $600 млн на спорядження, консультацію і допомогу в організації тренувань.