Женские туники: куда дует модный ветер?

Туники редко ассоциируются с чем-то сильным. А, зря! Эта одежда прямого кроя от линии бедра – не только универсальный вариант в повседневных образах, но и модное изделие, которому дизайнеры уделяют не меньше времени, чем другим предметам гардероба. Лишнее тому доказательство онлайн-витрины, на которых собраны последние новинки. Например, как Shopomio.ru – https://shopomio.ru/category/women-tunic. Взглянем на трендовые туники, которые будут пользоваться спросом в грядущем сезоне.

В стиле гранж

Брутальность в женском гардеробе востребована уже много лет, ведь данный тренд стоит обособленно от переменчивых веяний. Так что с покупкой подобной обновки вы определенно не промахнетесь. Записывайте “гранжевые” приметы: дырки, неровные строчки, безразмерный фасон, кричащая небрежность. Фото женских туник в этом стиле часто мелькают на страницах модных изданий.

Туники-рубашки

Идеальный кэжуал вариант – туники-рубашки, в которых сочетаются строгие линии и максимальное удобство. Рекомендуем присмотреться к моделям, отображающими мужские и женские черты. Например, можно купить женскую тунику в Москве в цвете хаки, с погонами, но приталенного кроя.

Минимализм еще жив!

Наверное, он никогда и не умрет. Чтобы узнать минимализм, ориентируйтесь на строгий крой, монохромность, отсутствие декора. Они так и кричат о сдержанности, но внести разнообразие в женские туники могут оригинальные аксессуары, яркие цвета. Любопытно, что наряды в таком стиле хорошо сочетаются с милитари обувью.

Асимметричность – на передовой

Асимметрия – хит сезона. Его правящие позиции не в диковинку, но модницами он по-прежнему воспринимается на ура. Дизайнеры считают, что чем более неожиданный крой – тем лучше, но не забывайте – вам это еще носить. Перед покупкой хорошенько все взвешивайте. Хотя, если обойдется недорого женская туника, то можно и поэкспериментировать.

Куда же без спорта?

Ни один модный показ не может обойтись без намека на спорт. Туники в этом стиле отличаются наличием капюшона, кармана-кенгуру, утягивающих шнурков, молний, характерных надписей. Подобные изделия отлично вписываются в гранжевый аутфит. Такая женская туника в интернет-магазине может привлечь внимание тех, кто находится в поиске домашней одежды.

Также дизайнеры рекомендуют присмотреться к вязаным моделям, с романтичным кружевом, оригинальными принтами, из прозрачной ткани. Найдутся варианты для поклонниц классики и экстравагантности.