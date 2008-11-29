Українці забирають гроші з банків

Обсяг гривневих депозитів в українських банках у січні знизився на 2,3%, до 415,887 млрд грн., за даними Національного банку України.

Валютні депозити в доларовому еквіваленті за січень зменшилися на 1,8%, до 13,075 млрд дол. Обсяг гривневих депозитів в українських банках у 2016 році виріс на 8,7%, до 425,624 млрд грн., але при цьому знизився в іноземній валюті на 0,4%, до 13,245 млрд дол.

В Україні за останні 3 роки закрилося понад 80 банків – більше половини від докризової кількості. Нагадаємо, в січні курс гривні знизився з 27 до 29 грн./дол. Це стимулювало зняття грошей з банківських депозитів населенням та покупку валюти на вільні гривневі кошти.

Відтік коштів з гривневих і депозитних рахунків фізосіб і юросіб в Україні почався із січня 2014 року і припинився лише в листопаді 2015 року – за вкладами у гривні. За валютними вкладами відтік тривав до останнього часу у зв'язку з падінням рівня життя населення і необхідністю у зв'язку з цим витрачати заощадження.