Президент підписав закон, що підсилює захист дітей

Новий закон посилить державні гарантії захисту дітей та їх інтересів.

Інформація про нього з'явилася на офіційній сторінці адміністрації президента України в Facebook.

Президент України Петро Порошенко сьогодні підписав закон «Про внесення змін до ст. 4 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спецзакладів для дітей» щодо удосконалення правового статусу служби у справах дітей».

Закон відповідає Конвеції ООН про права дитини про забезпечує гарантії прав дітей, які проживають в Україні.

«Закон передбачає збільшення штатної кількості працівників служб у справах дітей усіх рівнів. При цьому встановлено, що кількість працівників служби залежить від кількості дитячого населення, що проживає на відповідній території», - йдеться в повідомленні.

Уповноважений з прав дітей Микола Кулеба зазначив, що даний закон дозволить співробітникам цієї сфери уникнути скорочень.

«Сьогодні велика кількість дітей в Україні живе у складних життєвих обставинах та потребує підтримки і допомоги від держави. Такі функції покладаються на органи і служби у правах дітей, які за законом повинні здійснювати свою діяльність, захищаючи права та інтереси дітей. Але саме вони в цей складний період перші потрапляють під скорочення. У багатьох регіонах кількість працівників настільки мала, що робить неможливим виконання ними своїх функцій», - заявив Кулеба.

В офіційному повідомленні також наголошується, що закон посилить потенціал служб з прав дітей.

«Реалізація цього закону посилить кадровий потенціал служб та їх діяльність, тому що саме від своєчасного реагування залежить на скільки ми зможемо попередити загибель і неблагополуччя дітей», - зазначено в повідомленні.