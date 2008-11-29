СБУ оприлюднила архівні документи КДБ про свідомому замовчуванні Голодомору в Україні

Комітет державної безпеки Української РСР уважно стежив за дослідженнями Голодомору в Україні за кордоном і доповідав компартійним босам, повідомляє Служба безпеки України.

Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила архівні документи КДБ СРСР про "свідомому замовчуванні" радянською владою факту Голодомору в Україні, повідомляє прес-служба відомства на своїй сторінці в Facebook.

В СБУ заявили, що розмістили матеріали до дня народження дослідника Голодомору історика Джеймса Мейса, який першим назвав цю трагедію геноцидом українського народу.

"КДБ уважно стежив за дослідженнями Голодомору за кордоном і доповідав компартійним босам. У Галузевому державному архіві СБУ зберігаються унікальні документи за підписом голови КДБ Української РСР Миколи Голушко – інформування ЦК Компартії України "Про спробах противника активізувати антирадянську кампанію навколо так званого штучного голоду в Україні в 1932-1933 роках" та "Про посилення антирадянської галасу за кордоном у зв'язку з питанням про масовий голод на Україні". На сторінках цих документів згадується Мейс і його комісія, діяльність яких викликала в СРСР передбачувану паніку", – йдеться в повідомленні.

У повідомленні йдеться, що глава КДБ писав про штучний голод і української трагедії виключно у лапках, згадував буржуазні засоби масової інформації та закордонні націоналістичні центри.

"Оприлюднені СБУ документи радянських органів держбезпеки розкривають чекістські методи, повністю успадковані спецслужбами сусідньої держави, – організація замовних статей "західних вчених і журналістів", промивання мізків представникам творчої інтелігенції перед поїздками за кордон, залучення заангажованих експертів для придушення "антирадянської галасу", – йдеться в повідомленні прес-служби.

Українська спецслужба розсекретила всі знайдені в архіві документи про Голодомор, вони знаходяться у вільному доступі, з ними працюють історики, письменники, громадяни, які шукають правду про своїх родичів.

У відомстві повідомили, що відкрили і розслідували кримінальну справу, за матеріалами якого український суд поіменно назвав винуватців Голодомору в Україні, які були керівниками партійних і радянських органів.

У повідомленні також говориться, що, працюючи над дослідницькою програмою Гарвардського університету "Усна історія українського голоду 1932-1933 років", Мейс зібрав понад півсотні аудіозаписів очевидців, які вижили під час Голодомору, які після війни опинилися в США. Результати дослідження стали основою книги Роберта Конквеста "Жнива скорботи", виданої в 1986 році.

В 1986-1990 роках Мейс став виконавчим директором тимчасової комісії з дослідження Голодомору 1932-1933 років. Звіт цієї комісії в 1988 році був переданий до посольства СРСР у Вашингтоні і потрапив в ЦК Компартії України.

Микола Голушко був головою КДБ Української РСР з 1987 по 1991 роки.

В Україні Голодомор 1932-1933 років розцінюється як акт геноциду українського народу, вчинений керівництвом ВКП(б) і урядом СРСР шляхом організації штучного масового голоду, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української РСР. За словами голови Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, 81% українців вважають Голодомор геноцидом.