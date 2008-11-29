Технологію швидкого ДНК-тесту запатентують в Туреччині

Компанія, яку очолює генетик Хюсейин Онай, розробила технологію швидкого ДНК-тесту. Турецьким вченим вдалося скоротити час аналізу ДНК клітин з кількох годин до 34 хвилин.

Стандартний лабораторний тест ДНК займає близько шести годин. Американські спецслужби мають технологією, що забезпечує діагностику за дві години. Турецькі фахівці змогли удосконалити процедуру тестування. Досягнення таких показників вдалося за рахунок спрощення ряду додаткових етапів обробки генетичного матеріалу.

Як правило, в лабораторіях значний час займає процедура відділення та ізоляції клітин ДНК з вихідного матеріалу. Компанія використовує слину в оригінальному вигляді. Експрес-тест може бути впроваджений на режимних об'єктах, на паспортному контролі на кордоні для забезпечення високих заходів безпеки.

У планах вченого скоротити ДНК-тестування до 5-10 хвилин. В даний час компанія почала роботу по реєстрації патенту ноу-хау. Варто відзначити, що Хюсейн Онай займається дослідженнями в області генетики протягом 15 років. Створена ним компанія здійснює розробки технологій оперативного тестування ДНК на основі турецьких матеріалів для зниження собівартості проведення таких досліджень.