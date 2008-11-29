Ми на порозі масової деградації людства

Навіщо сьогодні людина вчиться, ходить 10 років в школу, потім отримує вищу або спеціальну освіту? Щоб заробити собі в майбутньому на хліб з маслом. Як ми мотивуємо дітей вчитися? «Опинишся на вулиці! Будеш жити в коробці! Без освіти не знайдеш роботу!»

Ми живемо в такий час, коли вже нашим дітям робота буде не потрібна.

З нещодавнього інтерв'ю Ілона Маска:

"Буде все менше і менше завдань, з якими робот не може впоратися краще [людини]. Хочу висловитися ясно: це не те, чого я бажаю, це те, що, ймовірно, відбудеться. І якщо моя оцінка вірна, нам доведеться подумати, що ми збираємося з усім цим робити. Я думаю, буде необхідно щось на зразок універсального базового доходу. Виробництво товарів і послуг буде надзвичайно високим. Завдяки автоматизації прийде достаток. Майже все стане дуже дешевим. Я думаю, що в кінцевому підсумку ми приймемо універсальний базовий дохід. Він стане необхідністю. Куди складніше завдання зрозуміти, як людям шукати сенс існування. Багато хто усвідомлюють свою значущість завдяки своїй роботі. Але якщо у вашій праці [більше] немає потреби, ніж ваше призначення? Чи Не відчуваєте ви себе марним? Це куди більш серйозна проблема".

Вже очевидно, що найближчим часом більшість робочих місць займуть роботи. Це вже відбувається по всьому світу, але поки обережно. На заводах і фабриках все менше робітників, потяги метро у багатьох країнах вже їздять без машиністів, в найближчі роки відбудеться глобальна революція з масовим впровадженням автопілота.

І тут неможливо створити нові робочі місця. У майбутньому робота заради заробляння грошей втратить всякий сенс. Люди просто будуть отримувати гроші (безумовний дохід) і лежати на печі цілими днями. Подібні експерименти вже відбуваються в деяких країнах Європи. Швейцарці від безумовного основного доходу відмовилися на референдумі, щоб уникнути підвищення податків. Зате фіни вирішили провести експеримент, і з 1 січня 2017 року близько двох тисяч безробітних у Фінляндії отримують 560 євро на місяць. При цьому якщо хтось з них влаштовується на роботу, виплата не відміняється і не зменшується. У Німеччині подібний експеримент проводиться бізнесменом Міхаелем Бомайером.

І тоді виникає інше питання. А навіщо буде потрібна масова освіта? Що буде мотивувати дитину вчитися, ходити в школу, якщо вона знає, що в будь-якому випадку хліб з маслом, смартфон з серіалами і м'який диван йому гарантовані?

Вже сьогодні діти не розуміють, навіщо їм потрібно писати від руки. Адже в житті їм цей навик не знадобиться. Я от за останні 3 роки від руки заповнював лише візові анкети в деяких країнах. Мені вже незвично ручку в руках тримати. А навіщо це потрібно нашим дітям?

Звичайно, освіта необхідна: людина повинна розвиватися, але що буде мотивувати її через 10 років? Сьогодні це питання виживання. Завтра виживання буде гарантовано державою.

Цікаво, яким шляхом піде людство? Поки здається, що ми стоїмо на порозі масової деградації. Людина майбутнього - це споживач-овоч, погано освічена або неосвічена взагалі... Хоча стривайте...

Ілля Варламов