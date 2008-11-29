Обов'язкове медстрахування обіцяють ввести до 2019 року

Кабінет Міністрів має намір з 2019 року ввести обов'язкове медичне страхування.

Про це йдеться у звіті про результати виконання програми діяльності уряду в 2016 році, повідомляють Українські новини.

У документі наголошується, що перехід на систему медстрахування дасть можливість забезпечити рівний доступ населення до медичної допомоги, підвищити якість послуг у закладах охорони здоров'я, а також мінімізувати витрати пацієнтів, збільшивши при цьому доходи медпрацівників за рахунок ефективного розподілу бюджетних коштів.

Нагадаємо, в листопаді 2016 Кабмін затвердив концепцію реформи системи охорони здоров'я, яка визначить розвиток галузі на найближчі три роки. У концепцію реформи системи охорони здоров'я входить пакет з 10 нормативних актів. Одним з найважливіших серед прийнятих у рамках реформи охорони здоров'я документів є концепція реформи фінансування охорони здоров'я.