Какими качествами должен обладать грамотный ЛОР-врач

Зачастую такого врача, как ЛОР, дополнительно называют «ухогорлонос». И это вполне справедливо, ведь именно от таких греческих слов произошел этот термин.

К сожалению, в наших краях такие симптомы, как кашель и насморк, настолько распространены, что многие просто перестают обращаться к врачам и лечат себя и своих детей самостоятельно. Но даже при этом примерно 70 процентов пациентов обращаются в поликлиники именно с заболеваниями, которые требуют лечения у ЛОР-врача.

Если же вы все еще сомневаетесь, следует ли обращаться к специалисту с обычным кашлем или насморком, то подумайте о ток, к каким именно последствиям могут привести такие симптомы. Нередки случаи, когда всего лишь симптомы переходят в стадию серьезных заболеваний. К слову, дыхательная система «сотрудничает» со многими другими системами в нашем организме, и потому патологии могут появиться там, где вы их совсем не ожидали – к примеру, в мышечной, сердечно-сосудистой или легочной системе.

ЛОР-врач – зачем он нужен?

Не стоит думать, что у маленьких пациентов организм устроен точно так же, как и у больших. И что их остуду можно вылечить точно так же, как и свою, только лишь давая лекарства в половинной дозе. Такие выводы могут дать серьёзные последствия, отразившиеся в том числе на физическом и умственном развитии вашего ребенка.

Увы, различные лекарственные травы, а уж тем более леденцы и сиропы далеко не так просты и безобидны, как может показаться. У всех у них есть свои показания и противопоказания, а так же возрастные ограничения, которые следует соблюдать. А тем более осторожно следует быть с сульфаниламидными средствами и препаратами группы антибиотиков. Нужно понимать, что лечение, которое назначено неправильно, может не просто не помочь, но еще и навредить – к примеру, банальный насморк запросто перейдет у ребенка в хроническую форму.

Не стоит забывать и о том, что «чистое» дыхание ребенка важно для того, чтобы снабжать головной мозг кислородом. Поэтому для того, чтобы ребенок полноценно развивался, так важно, чтобы его дыхательная система работала нормально. Особенно это важно в раннем детстве, когда организм ребенка развивается огромными шагами.

Что нужно врачу для полноценной работы

Врач, работающей в детской ЛОР - клинике, должен не только иметь под рукой все необходимые инструменты, но и обладать достаточным количеством знаний о заболеваниях, возникающих в том или ином детском возрасте.