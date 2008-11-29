Нацбанк підрахували кількість фальшивих грошей

Кількість підроблених гривневих банкнот в 2016 році порівняно з 2015 роком істотно не змінилося — 2,8 підробки на 1 млн справжніх купюр (в 2015 році — 2,7 шт.), повідомив Нацбанк.

Згідно з повідомленням, в цілому серед підроблених банкнот національної валюти в минулому році переважали номінали 500 грн., 50 грн., 100 грн. і 200 грн.

Серед валютних банкнот найбільшу кількість виробів купюр припадало на банкноти 100 дол., 5 тис. російських рублів і 200 євро.

У переважній більшості підроблені гривневі банкноти виготовляються з використанням копіювальної або комп'ютерної техніки, зокрема струменевих і лазерних принтерів.

За даними НБУ, до початку січня 2017 року в обігу перебувала готівку на загальну суму 341,1 млрд. грн., у тому числі банкноти — 339 млрд грн. (2,98 млрд шт.), монети — 2 млрд грн. (12,7 млрд шт.) Загальна кількість банкнот на душу населення склало 70 шт., розмінних монет — 285 шт.

НБУ в 2016 році вилучив з обігу близько 820 млн шт. зношених банкнот, що на 11,5% менше, ніж за 2015 рік.