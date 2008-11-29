Трамп нагадав, що Крим – український

Президент США Дональд Трамп розраховує на повернення Криму до складу України.

Про це заявив речник Білого дому Шон Спайсер.

За його словами, Д. Трамп займає жорстку позицію щодо Росії. "Він продовжує піднімати питання, пов'язані з Кримом, захоплення якого допустила попередня адміністрація", – сказав спікер президента США.

Він нагадав, що раніше постійний представник США при ООН Ніколь Хейлі також заявила про жорсткої позиції Вашингтона щодо Криму.

"Президент Трамп дав чітко зрозуміти, що він чекає від Росії сприяння в деескалації ситуації на Україні і повернення Криму", – заявив Ш. Спайсер.

У свою чергу, новий глава Мінфіну США Стівен Мнучин заявив у вівторок про те, що санкційна політика Сполучених Штатів щодо Російської Федерації залишається в силі. С. Мнучин назвав санкції дуже важливою частиною роботи Мінфіну, яку Вашингтон продовжить розглядати стосовно різних країн.

Не випадково, що заява відбулася якраз після відставки радника Трампа Фліна. Останньому якраз ставили за вину те, що він вів перемовини з російським послом щодо скасування санкцій іще до вступу на посаду.

Це скандал і досить ганебний. За всіма правилами інформаційної роботи, треба було негайно переключити увагу на щось і погасити ситуацію.

Відповідно, в адміністрації Трампа поспішили зробити таку заяву, яка дезавуює ідею про президентову проросійськість. І тут найкращий спосіб зробити це – сказати, що Крим – український.

Проте й після цієї заяви так само було висловлено сподівання на "співпрацю Кремля і Білого дому".

Характерно, що сам Трамп особисто поки що нічого проти Росії не казав, тримаючи паузу.

Не забуваймо, що зараз у Конгресі знову говорять про схвалення Акту на підтримку України, який вже було ухвалено минулого року, і який "завис" на рівні комітету Сенату й так і не набув чинності. Зараз, в умовах нинішньої ситуації, схвалення Акту було ймовірним. Більше того – ймовірним було і подолання гіпотетичного вето Трампа. А це б суттєво похитнуло позиції нового президента, та й позбавило би його шансу на маневр у майбутньому.

Тому команда Трампа зіграла на випередження.

Тепер Акт на підтримку України може знову "зависнути".

Яке це все має практичне значення:

– велика угода Росії та США зараз є неможливою; вочевидь, у цьому "допомогли" кавелерійські наскоки Трампа, чиє оточення занадто поспішило, прикладом чого є доля Фліна;

– ця заява – стосується позиціонування Трампа всередині США, як "правильного американця", а не "агента Путіна"; це не значить, що Україна і справді хвилює Трампа;

– необачними кроками Трамп допоміг в оформленні в політичних колах США досить потужного лобі, яке є певною мірою проукраїнським, і яке не вийде ігнорувати.

Далекосяжні висновки робити зарано. Співпраця зі Кремлем все одно не відкидається. Просто вона може бути значно менш публічною та офіційною.

Очевидно, ми лише спостерігаємо початок процесу.