Найнебезпечніші міста світу

Навіть у найбільш розвинених країнах рівень злочинності найчастіше занадто високий. Так, у США відбувається близько 15 тисяч вбивств на рік і більше 5000 пограбувань приватних квартир і будинків протягом кожного дня. Однак Америка здається просто оазою спокою і безпеки порівняно з місцями, про які зараз піде мова.

Балтімор, США

В останні роки місто знаходиться в економічному занепаді, і це явно позначається на рівні криміналу. За останні 40 років найменшу кількість вбивств в місті за рік склало 197, а до 2014-го він вже не опускалося нижче 30-40 в місяць. Тобто, вбивства на вулицях Балтімора відбуваються щодня - а часто і не одне. З урахуванням того, що в місті лише 600 тисяч жителів, цифра вражає. Колись кримінальний Нью-Йорк за кількістю вбивств сьогодні відстає від Балтімора в 14 разів.

Сальвадор, Бразилія

Бідність і корупція - основні причини криміналізації бразильських міст, кажуть експерти. В третьому за величиною місті Бразилії, Сальвадорі, відбувається 1800 вбивств на рік. І це ще досягнення після жахливих показників 1990-х, коли за рік у місті відбувалося до 3000 вбивств, або майже по десятку в день! Відповідальність за більшість насильницьких злочинів несуть члени двох конкуруючих злочинних груп, які поділили місто, - "Групо де Перно" і "Командо де Пас".

Натал, Бразилія

Зовсім недавно Натал був популярним серед туристів курортом і навіть приймав матчі Чемпіонату світу з футболу - 2014. Ситуація змінилася миттєво: сьогодні, за підрахунками статистиків, ймовірність бути вбитим або пограбованим, просто йдучи по вулиці міста, становить 65%! Причина - різке зростання корупції і переділ сфер впливу, що послідував за нею, де зацікавлені сторони щосили користуються допомогою місцевих банд, зовсім знахабніли при появі офіційного "даху".

Форталеза, Бразилія

Форталеза - красиве місто з унікальними пляжами і прекрасною архітектурою, але все це перекривається високим рівнем злочинності та споживання наркотиків. Число вбивств тут становить близько 60% на 100 тисяч населення, а це означає, що з 100 тисяч перехожих на вулиці (не рідкість для міста-мільйонника) 60 сьогодні не повернуться додому. Грабежі у Форталезі - повсюдне явище, але ще популярнішим є викрадення людей з метою викупу. Зазвичай злочинці не мучать жертву і видають її рідними друзям в обмін на гроші буквально через кілька годин після викрадення, але навряд це сильно покращує настрій викраденого. Якщо ви - добропорядний громадянин. а тим паче турист, в темний час доби вам категорично не рекомендується виходити на вулицю.

Сіудад Гайана, Венесуела

У 1960-х місто процвітало, оскільки американські компанії активно вели тут видобуток вугілля, і місцеві жителі, здебільшого, працювали на благо американських компаній за цілком пристойні гроші. Але до кінця XX століття шахти закрилися - і місто, де тисячі людей залишилися без роботи, захопила хвиля криміналу. За кількістю вбивств Сіудад Гайана більш ніж удвічі випереджає Детройт, а число крадіжок, пограбувань і зґвалтувань тут зашкалює.

Калі, Колумбія

Столиця сальси і наркокартелів, Калі вже давно тримає одне з перших місць у Південній Америці за кількістю вбивств. Це місто - одна із столиць регіонального наркотрафіку, а заодно і місце, де регулярно проводять свої розборки банди торговців наркотиками. Десятки людей потрапляють під очманілі кулі в сутичках бандитів, ще більше виявляються залучені в їх справи, щоб потім загинути.

Кейптаун, ПАР

Поліція Кейптауна з гордістю заявляє, що за останні роки число розкритих убивств у місті зросла на 2%. Це, однак, не дуже вражає, якщо врахувати, що за той же період число самих вбивств зросло на 4%, а число угонів авто - на 14%. А вже пограбування житлових будинків і квартир і зовсім відбуваються без зупинки! Правда, злочинність, здебільшого, зосереджена в бідних кварталах, до яких не добираються туристи, проте трапляється всяке.

Пальміра, Колумбія

Ще одна арена щоденних боїв наркокартелів за переділ сфер впливу. Рівень убивств - 70 на 100 тисяч населення, що при населенні в 300 тисяч чоловік видається страшним. Найстрашніше, що ніхто не знає, де відбудеться наступна стрілянина, жертвами якої в черговий раз можуть стати невинні.

Валенсія, Венесуела

За останні роки кількість вбивств в місті зросла в чотири рази. Одними з найбільш гучних стали вбивство "Міс Венесуела" і ще однієї місцевої королеви краси, якій вистрілили прямо в обличчя. За статистикою, 50% жителів міста володіють вогнепальною зброєю, і багато хто, не замислюючись, готові пустити її в хід у розпал звичайної побутової сварки.

Дистрито Централ, Гондурас

Дистрито Централа є що протиставити венесуельській Валенсії: тут у 2014 році застрелили "Міс Гондурас" і її сестру. Вбивства і грабежі тут - справа звична, і, знову ж, головною причиною є наркотрафік. Однак є тут і свій. місцевий вид злочинності, а саме - морське піратство. Через Дистрито Централ по морю йде потік наркотиків, за якими полюють пірати, втім, не хибують і мирними туристськими яхтами, котрі заплили в тутешні небезпечні води.

Матурін, Венесуела

При населенні в 400 тисяч осіб, кількість вбивств в Матурине порівняно невелика (для Південної Америки, зрозуміло) - 505 в рік. Але кількість злочинів на ґрунті наркотиків - від незаконної торгівлі до крадіжок та пограбувань, вчинених наркоманами, - б'є всі рекорди. Причина проста: Матурін - один з головних перевалочних пунктів наркотрафіку з Південної Америки в північну, тому тут практично все крутиться навколо цього незаконного бізнесу.

Акапулько, Мексика

Цей популярний курорт досить небезпечний для життя! У місті з населенням 800 тисяч осіб відбувається близько 1000 вбивств на рік! Складно підрахувати, скільки з них проходить по статті побутового й вуличного насильства, а скільки відноситься до розбірок наркокланов. Безсумнівно одне: другі, безумовно, видовищніше. Як-то кілери наркокартелю розстріляли свою жертву на пляжі прямо з водного мотоцикла, змусивши говорити про себе все місто. Немає потреби повторювати, що ці хлопці не звертають уваги на те, чи потраплять під їх кулі мирні громадяни.

Сан Сальвадор, Сальвадор

Кілька десятиліть тому, під час громадянської війни, чимало жителів Сан Сальвадору поїхали в США. Влаштувавшись в Лос-Анджелесі, вони збили кілька могутніх вуличних банд. Коли війна вщухла, деякі з них повернулися на батьківщину і швидко створили потужні канали наркотрафіку між Сан-Сальвадором і Лос-Анджелесом. Цей процвітаючий бізнес, який став чи не основним для жителів Сан-Сальвадор, хоч і прибутковий, але дуже небезпечний: за рік у цьому місті з двохмільйонним населенням відбувається майже 2000 вбивств.

Сан педро Сула, Гондурас

У цьому місті немає законів і практично не діє поліція. Ним керують наркобарони Гондурасу, і правлять вони дуже жорстоко: кожен житель, навіть не залучений безпосередньо у наркотрафік, повинен співпрацювати з ними, або померти. У місті з населенням менше мільйона осіб відбувається близько 900 вбивств на рік.

Каракас, Венесуела

Це місто можна назвати столицею світу з вбивств. За 2016 рік у Венесуелі сталося понад 20 тисяч вбивств, причому більше 4000 з них - в Каракасі. І це - без малого чотири мільйони населення! При цьому причини такого стану справ неясні. У Каракасі немає перевалочних пунктів наркотрафіку або потужних конкуруючих банд, які тримали б у руках все місто. Швидше за все, причина - у загальній бідності, слабкості державного управління, безсиллі поліцейських і судів: за статистикою, лише 8% спійманих злочинців отримують обвинувальні вироки.