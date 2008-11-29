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Переваги рюкзака для чоловіків у місті

Як повинен виглядати повсякденний чоловічий рюкзак для міста? Якщо враховувати його затребуваність (щоденне використання), то він повинен бути напевно міцним, максимально функціональним, зручним у носінні, стійким до забруднень, а також стриманим в дизайні. І купити стильні чоловічі рюкзаки такого роду ви можете на сайті https://vitotorelli.com.ua/.

Інтернет магазин Vito Torelli це те місце, де можна підібрати для себе ідеальний варіант, будь то спортивний, шкіряний, простий повсякденний рюкзак або навіть модель-трансформер. Вся продукція зроблена з високоміцних матеріалів, стійких до стирання, пошкоджень і забруднень. А діапазон місткості від 10 до 37 літрів дає прекрасну можливість вибрати для себе оптимальний по співвідношенню функціональності і зручності модель.

Конструктивно-функціональні особливості

Міський чоловічий рюкзак повинен бути функціональним, практичним, інакше чоловікові він був би не потрібен. Адже в основному тільки жінки можуть носити рюкзаки і сумки, позиціонуючи їх більше як аксесуари, а не практичні речі. У чоловіків все навпаки: якщо вже є якесь вмістилище для речей, то його треба «юзати» завжди і скрізь. Тому важливо, щоб конструкція рюкзака визначалася не зовнішнім ефектом, а функціональністю. Які саме елементи повинні складати практичність, розглянемо на прикладі виробів, оснащених в різній комплектації:

  • плечовими ременями з можливістю регулювання їх довжини: масажними чи м'якими, з виходом для навушників, кишенею для телефону, утримувачем для окулярів;
  • бічними компресійними ременями (у більшості випадків);
  • жорсткою ручкою для перенесення рюкзака в руці;
  • відділенням для ноутбука (що важливо у міському повсякденному житті);
  • численними кишенями (від 5 до 8 шт.): з блискавкою і без неї, з основного матеріалу і з еластичної сітки (бічні);
  • органайзером, в якому чудово розмістяться ключі, навушники, телефон, плеєр, канцелярське приладдя та інші важливі в повсякденному житті дрібниці;
  • системою комфорту спини Airflow, завдяки наявності якої між спиною і рюкзаком циркулює повітря;
  • системою кріплення для туристичного килимка.

Всі ці особливості конструкції - застава функціональності, і якщо рюкзак оснащений усіма цими елементами, то його можна сміливо купувати за умови необхідності практичної моделі.

чоловічий рюкзак

Основні переваги міського рюкзака

Компактні розміри Основним відзнакою міського рюкзака від туристичного варіанту є більш компактні розміри. Однак, незважаючи на свої більш ніж скромні об’єми, рюкзак для міста, як правило, легко вмістить все необхідне. Навіть туристи зможуть покласти туди всі необхідні в дорозі речі, наприклад, фотоапарат, їжу, дощовики і навіть маленькі розкладні стільці.

Місткість Як правило, обсяг такого рюкзака знаходиться в межах 10-30 літрів. Розміри виробу розраховуються так, щоб у нього містився стандартний аркуш А4 в папці і при цьому не м'явся. Якщо стопка таких листів влазить в рюкзак, то там природно поміститися ноутбук, кілька бутербродів, пляшка води, спортивна форма, змінне взуття або кілька книжок для читання в метро.

Зручність використання Міський чоловічий рюкзак набагато зручніше будь-якої сумки. Він дозволяє носити з собою багато корисних речей, не тягаючи тяжкості в руках. Зручна конструкція міського рюкзака дозволить вам долати великі дистанції і, при цьому, комфортно себе почувати протягом дня.

Стильність Сучасні моделі рюкзаків для міста відрізняються стильним і оригінальним зовнішнім виглядом. Цей аксесуар буде чудово виглядати в будь-якій повсякденній ситуації та стане відмінним доповненням для спортивного способу або одягу в стилі casual.

Чоловічі рюкзаки для міста - особливості дизайну

Безумовно, чоловічий рюкзак повинен бути саме для чоловіка. Тому так важливо визначитися з дизайном виробу. Якщо ви вивчити рюкзаки у каталогах магазинів, то стане ясно, що всі моделі дуже легко віднести до розряду сумок для чоловіків, адже цьому сприяє їх дизайн. По-перше, це стримана колірна гамма: чорний, сірий, коричневий, бежевий, червоний, синій, хакі. По-друге, лаконічні принти, наприклад, зображення велосипедиста, клітина, написи. У третіх, брутальна фурнітура. По-четверте, найпростіший декор у вигляді ременів, який дуже легко сплутати з функціональними елементами, а не декоративними. У підсумку вироби виглядають стримано, суворо, серйозно.

Рюкзак є зручною і практичною річчю, яка дозволить вам брати з собою все необхідне при пересуваннях по сучасному мегаполісу. Після придбання такого виробу, ви будете почувати себе комфортно і впевнено в будь-якій ситуації, знаючи, що у вас з собою є всі необхідні речі.

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