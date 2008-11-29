Переваги рюкзака для чоловіків у місті

Як повинен виглядати повсякденний чоловічий рюкзак для міста? Якщо враховувати його затребуваність (щоденне використання), то він повинен бути напевно міцним, максимально функціональним, зручним у носінні, стійким до забруднень, а також стриманим в дизайні. І купити стильні чоловічі рюкзаки такого роду ви можете на сайті https://vitotorelli.com.ua/ .

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Конструктивно-функціональні особливості

Міський чоловічий рюкзак повинен бути функціональним, практичним, інакше чоловікові він був би не потрібен. Адже в основному тільки жінки можуть носити рюкзаки і сумки, позиціонуючи їх більше як аксесуари, а не практичні речі. У чоловіків все навпаки: якщо вже є якесь вмістилище для речей, то його треба «юзати» завжди і скрізь. Тому важливо, щоб конструкція рюкзака визначалася не зовнішнім ефектом, а функціональністю. Які саме елементи повинні складати практичність, розглянемо на прикладі виробів, оснащених в різній комплектації:

плечовими ременями з можливістю регулювання їх довжини: масажними чи м'якими, з виходом для навушників, кишенею для телефону, утримувачем для окулярів;

бічними компресійними ременями (у більшості випадків);

жорсткою ручкою для перенесення рюкзака в руці;

відділенням для ноутбука (що важливо у міському повсякденному житті);

численними кишенями (від 5 до 8 шт.): з блискавкою і без неї, з основного матеріалу і з еластичної сітки (бічні);

органайзером, в якому чудово розмістяться ключі, навушники, телефон, плеєр, канцелярське приладдя та інші важливі в повсякденному житті дрібниці;

системою комфорту спини Airflow, завдяки наявності якої між спиною і рюкзаком циркулює повітря;

системою кріплення для туристичного килимка.

Всі ці особливості конструкції - застава функціональності, і якщо рюкзак оснащений усіма цими елементами, то його можна сміливо купувати за умови необхідності практичної моделі.

Основні переваги міського рюкзака

Компактні розміри Основним відзнакою міського рюкзака від туристичного варіанту є більш компактні розміри. Однак, незважаючи на свої більш ніж скромні об’єми, рюкзак для міста, як правило, легко вмістить все необхідне. Навіть туристи зможуть покласти туди всі необхідні в дорозі речі, наприклад, фотоапарат, їжу, дощовики і навіть маленькі розкладні стільці.

Місткість Як правило, обсяг такого рюкзака знаходиться в межах 10-30 літрів. Розміри виробу розраховуються так, щоб у нього містився стандартний аркуш А4 в папці і при цьому не м'явся. Якщо стопка таких листів влазить в рюкзак, то там природно поміститися ноутбук, кілька бутербродів, пляшка води, спортивна форма, змінне взуття або кілька книжок для читання в метро.

Зручність використання Міський чоловічий рюкзак набагато зручніше будь-якої сумки. Він дозволяє носити з собою багато корисних речей, не тягаючи тяжкості в руках. Зручна конструкція міського рюкзака дозволить вам долати великі дистанції і, при цьому, комфортно себе почувати протягом дня.

Стильність Сучасні моделі рюкзаків для міста відрізняються стильним і оригінальним зовнішнім виглядом. Цей аксесуар буде чудово виглядати в будь-якій повсякденній ситуації та стане відмінним доповненням для спортивного способу або одягу в стилі casual.

Чоловічі рюкзаки для міста - особливості дизайну

Безумовно, чоловічий рюкзак повинен бути саме для чоловіка. Тому так важливо визначитися з дизайном виробу. Якщо ви вивчити рюкзаки у каталогах магазинів, то стане ясно, що всі моделі дуже легко віднести до розряду сумок для чоловіків, адже цьому сприяє їх дизайн. По-перше, це стримана колірна гамма: чорний, сірий, коричневий, бежевий, червоний, синій, хакі. По-друге, лаконічні принти, наприклад, зображення велосипедиста, клітина, написи. У третіх, брутальна фурнітура. По-четверте, найпростіший декор у вигляді ременів, який дуже легко сплутати з функціональними елементами, а не декоративними. У підсумку вироби виглядають стримано, суворо, серйозно.

Рюкзак є зручною і практичною річчю, яка дозволить вам брати з собою все необхідне при пересуваннях по сучасному мегаполісу. Після придбання такого виробу, ви будете почувати себе комфортно і впевнено в будь-якій ситуації, знаючи, що у вас з собою є всі необхідні речі.