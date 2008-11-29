Радянські війська в Афганістані – окупація або подвійні стандарти?

28 років тому СРСР вивів свої війська з Афганістану. А тепер об'єктивно скажемо, що це було?

Зі штурмом радянськими спецназом КДБ і ГРУ палацу президента Афганістану Аміна, з подальшим вбивством цього президента і двох його малолітніх синів (спецоперація "Шторм-333").

Потім послідувало введення радянських військ і 10-річна окупація сусідньої країни радянськими військами (1979-1989 рр..). Нишком... з блокуванням афганських військовослужбовців і цивільних у аеропортах і держустановах проти їх волі... з вбивством військовослужбовців афганської армії, які чинять опір.

Президентом Афганістану після цього став привезений з СРСР Бабрак Кармаль...

А тепер згадаємо недавній Крим, Донбас... чи Означає це, що тих, хто бере участь у нинішній війні на Донбасі проти нас, проти України, – з іншого боку потім теж будуть називати "героями", як у нас зараз вшановують героїв афганської війни? Просте наївне запитання, але от дайте відповідь на нього.

Або тоді, в Афганістані, це була не окупація? А що ж тоді? Подвійні стандарти? Може, пора все чесно сказати і назвати своїми іменами?

Хіба збройне вторгнення СРСР в іншу країну, вбивство її Президента і 10-річна окупація це правильно?

"З афганської сторони в результаті штурму палацу президента Афганістану радянськими військовослужбовцями і спецгрупою КДБ загинули президент Х. Амін, його два малолітніх сина і близько 200 афганських охоронців і військовослужбовців. Також загинула дружина міністра закордонних справ Афганістану Ш. Валі, яка знаходилася в палаці. Дружина Аміна і його дочка були поранені і потім відсиділи кілька років в кабульської в'язниці.

Вбитих афганців, в тому числі і двох малолітніх синів Аміна, поховали у братській могилі неподалік від палацу. Аміна поховали там же, але окремо від інших. Ніякого надгробка на могилі поставлено не було".

Костянтин Рибачковський