Рівень тіньової економіки впав до 35%, — Мінекономрозвитку

У січні-вересні 2016 рівень тіньової економіки становив 35% від офіційного ВВП, що на 5 процентних пунктів менше порівняно з показником відповідного періоду 2015 року.

Про це йдеться у звіті, який підготував Департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Мінекономрозвитку.

Як зазначається, детінізація є результатом дії кількох чинників:

— збереження відносної макроекономічної стабільності (за підсумками 9 місяців 2016 зростання реального ВВП склало 1,3%, інфляція за цей період склала 6,4% проти 41,4% у відповідному періоді 2015 при девальвації середньомісячного обмінного курсу гривні до долара на 12 2% порівняно з 39,5% у січні-вересні 2015 року);

— поліпшення бізнес-клімату в результаті дотримання політики дерегуляції та оптимізації функціонування державного сектора економіки з метою підвищення його ефективності (згідно з рейтингом Doing Business-2017 Україна посіла 80 місце серед 190 країн; в рейтингу Doing Business-2016 уточненому відповідно з методологією, що застосовується в цьому році, Україні належало 81 місце серед 189 країн);

— відновлення та формування нових міжгалузевих зв'язків в економіці;

— поступової легалізації відносин на ринку праці внаслідок зниження ЄСВ.

«При цьому процес детінізації стримується проблемами, рішення яких негативно позначається на показниках розвитку економіки країни в цілому. Це, зокрема, збереження несприятливої зовнішньоекономічної кон'юнктури, впровадження РФ товарних і транзитних обмежень, збереження фінансових ризиків в умовах банкрутства банків та недоотримання кредитних коштів від МВФ, наявність непідконтрольних територій», — йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, за даними Держстату, ВВП України в третьому кварталі 2016 року, за уточненими даними, виріс в порівнянні з аналогічним періодом 2015 році на 2%. Рівень тіньової економіки України в першій половині 2016 знизився до 38% з 41%.