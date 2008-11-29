На чому найзручніше сидіти?

Як правило, для сидіння люди традиційно використовують стільці, табуретки, дивани, крісла. Однак, сьогодні меблевий ринок рясніє і іншими не менш зручними предметами для сидіння. Гарним прикладом служить банкетка. Раніше цей предмет меблів використовували тільки для сидіння в холах театрів або в залах очікування. Однак, сьогодні банкетка користується все більшою популярністю і в міських квартирах. Банкетка має безліч переваг. Її можна вільно пересувати в потрібні місця. Вона відмінно виглядає в будь-якому куточку квартири. Сьогоднішні моделі забезпечені спинками і навіть нагадують мініатюрний диван. Це відмінний варіант для передпокоїв, так як багато моделей мають висувні ящики та спеціальні полички.

Ще одним нестандартним сидінням є пуф. Сьогоднішні пуфи не тільки зручні сидіння, але і являють собою досить функціональні предмети меблів. Як правило, під верхньою кришкою пуфа ховається місткий ящик для зберігання речей. Існує кілька моделей пуфів. Найпопулярнішими вважаються м'які пуфи, нагадують крісла і пуфи – банкетки. Крісло – пуф незамінний для релаксації. Через відсутність жорсткого каркаса, він здатний приймати будь-яке положення тіла. Пуфік – табуретка відмінно підходить для сидіння в передпокої, на кухні або в коридорі.

Неймовірно зручним є так зване крісло- мішок. Таке крісло kreslomeshok.by має форму звичайного м'якого мішка. Наповнення мішка мільйонами дрібних кульок з полістиролу дозволяє такому сидіння приймати будь-яку форму тіла. Такий мішок можна використовувати і як матрац. Мішки бувають різних розмірів. Зустрічаються навіть моделі, які досягають двох метрів у довжину.

Найкориснішим для здоров'я вважається стілець, що нагадує сідло. Цей табурет по виду і якостям знаходиться між велосипедним і кінським сідлом. З-за рівномірного розподілу навантаження, сидіння на такому стільці дозволяє оздоровити хребет. Що найцікавіше, що опори для спини немає ніякої необхідності, так як спина вирівнюється автоматично. Навіть на перший погляд незручні моделі можуть послужити відмінним сидінням.